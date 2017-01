„Nu se poate face turism în România fără carte! Şi nici progres!“

Deviza maestrului ing. Niculae Nejloveanu:

„Nu se poate face turism în România fără carte! Și nici progres!“

Zilele acestea, pe litoral, turiștii dau piept cu serviciile românești din hotelărie și alimentație, nu tocmai de faimă pentru țara noastră, chiar și comparativ cu vecinii bulgari.De aceea, ne-am adresat președintelui Fundației „Ing. Niculae Nejloveanu - Maestru în arta culinară”, unicul preocupat de înalta calificare în domeniul turismului. „Dacă toată lumea ar respecta într-adevăr normele de igienă și securitate în muncă, ți-ar fi teamă, ca bucătar, să intri în bucătărie la câtă responsabilitate ai”.- Există avantaje în angajarea, pe sume derizorii, a tinerilor nespecializați?- Nici nu poate fi vorba. Pierderile cu angajații necalificați sunt mai mari decât beneficiile și se regăsesc în calitatea serviciilor, în siguranța alimentelor, în diversificarea produselor. Vorbind de hoteluri, chiar în confortul și igiena camerelor, din cauza lipsei de calificare a cameristelor. Poate o să vă surprindă, dar și la energie electrică și la apă se resimte un necalificat, pentru că nu știe cum să le folosească efi-cient.Și ca să merg și mai departe, perso-nalul necalificat chiar poate predispune clienții la o toxiinfecție alimentară, pentru că nu știe să respecte regulile igienico-sanitare, de protecția muncii și PSI.- Sunteți inițiato-rul primei școli din România de califi-care la standarde europene. Cu ce rezultate?- Tocmai pentru a evita problemele anterior menționate, și încă multe altele, a luat ființă Centrul European de Gastronomie și Turism din Constanța și Fundația Inginer Nejloveanu Niculae. Recent, am încheiat cu succes un proiect de mare anvergură, intitulat „Califică-te, e șansa ta de a te integra în muncă” și care s-a desfășurat pe trei zone - Constanța, București, Iași. Ca dovadă a seriozității în abordare, a fost dat ca exemplu de bune practici între aplicanții de proiecte POSDRU.Centrul este foarte dotat, în conformitate cu normele europene, asigurând un mediu de educare propice viitorilor absolvenți.Până în acest moment, absolvenții școlii noastre au avut un mare succes în a se angaja, tocmai datorită diplomei obținute sub antetul acestui centru european. Mai mult, absolvenți de-ai noștri au participat la concursuri naționale și internaționale. M-am preocupat să le acord o atenție deosebită și să îi determin să înțeleagă că această meserie este una foarte frumoasă, curată și bănoasă, oferindu-le ca exemplu participările mele peste hotare.Ultima mea participare internațională a fost la Cupa Mondială de Catering, care s-a desfășurat, în primăvară, la Lyon. În calitatea mea de membru al juriului la această competiție, am încercat să duc mai departe prestigiul turismului și, implicit, al litoralului românesc. Încerc prin toate aceste ieșiri ale mele în afară să creez o imagine pozitivă serviciilor din România și să lupt cu mentalitățile unora care au trăit sau au auzit lucruri nu tocmai bune despre acest domeniu.- Ce planuri are Centrul European de Gastronomie și Turism pentru anul școlar 2013-2014?- Recent, a fost adoptată o ordonanță prin care toți antreprenorii din turism sunt obligați să nu mai angajeze personal necalificat. De aceea, pentru septembrie 2013 - mai 2014 ne-am propus să demarăm mai multe cursuri de calificare, dar și de specializare,Pentru calificare vor exista cursuri de cameristă (trei luni), lucrător în comerț (trei luni), bucătar (șase luni), ospătar (șase luni), administrator de pensiune (nouă luni), recepționer de hotel (specializare trei luni) și barman (specializare trei luni). De asemenea, la categoria cursuri de specializare avem o ofertă educațională diversificată: șef de sală (maitre d*hotel), directori de restaurant, manageri în activitatea de turism, bucătari specialiști vegetarieni și dieteticieni, bucătari șefi, guvernantă hotel și directori de hotel. Toate cursurile poartă girul Autorității Naționale de Turism, iar Centrul dispune de o echipă de profesori bine pregătiți în domeniu cu licență de la CEPROC Paris.Ne-am gândit la aceste calificări și specializări în urma unui studiu realizat în cadrul proiectului recent încheiat și din care a rezultat dorința tinerilor de a se specializa și a se califica atât din rândurile absolvenților de liceu cu sau fără Bacalaureat, dar și cu studii superioare.- Care sunt avantajele angajării de personal calificat?- În momentul în care un agent economic are în organigrama lui acești lucrători calificați poate să fie sigur că reduce cheltuielile de administrație și producție și crește calitatea serviciilor, atât în hotel, cât și în restaurant. Ținând cont de toate aceste avantaje, la închiderea sezonului va simți o schimbare majoră în veniturile proprii și în solicitările ce vor veni pentru anul următor.