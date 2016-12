Nu se mai intră la liceu cu note sub 5 la Evaluarea Naţională

Nu se mai intră la liceu cu note sub 5 la Evaluarea Națională

Ştire online publicată Vineri, 07 August 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Grădinița obligatorie, notă minimă pentru înscrierea la școală și admiterea la liceu, program de preprofesionalizare pentru absolvenții claselor a VIII-a care obțin medii sub 5 la Evaluarea Națională, acestea sunt principalele prevederi ale proiectului de modificare a Legii Educației Naționale.Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, subliniază că, în cele 10 zile de dezbatere pe marginea proiectului Legii Educației, s-au avansat mai multe propuneri pentru învățământul preuniversitar, universitar și pentru reglementarea statutului cadrului didactic.„A rezultat o serie de propuneri cu titlu de draft, unele dintre ele fiind antagonice. Le-am solicitat colegilor din Ministerul Educației să integreze toate propunerile făcute pe cele 10 zile, le-am transmis departamentului juridic din minister, pentru că sunt aspecte de ordin juridic și de tehnică legislativă și avem un prim draft care nu are altă semnificație decât baza de discuție. El nu poate fi numit draft al proiectului Legii Educației, pentru că am ținut să inserăm toate propunerile și multe dintre ele sunt antagonice”, subliniază ministrul Educației, citat de portalinvatamant.ro