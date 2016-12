Nu rataţi o seară excepţională de blues!

Nu ratați o seară excepțională de blues!

Sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 19, în Club Doors, constănțenii au șansa de a petrece o seară de excepție, cu un invitat special din Statele Unite (Texas), Clay Windham (chitară și voce), alături de Roxana Stroe - chitară, voce, Corneliu Stroe - baterie, și Tibi Duțu - bass. Intrarea - 30 lei.Clay Windham s-a născut în sud-estul statului Texas, iar la începutul carierei sale, în 1980, s-a mutat în orașul Austin. A fost basist în formațiile Paul Orta & Kingpins și The Solid Senders, cântând în deschidere la nume importante ca Junior Walker, The Legendary Blues Band, Stevie Ray Vaughan și The Fabulous Thunderbirds (formația fratelui lui Stevie Ray Vaughan, Jimmy Vaughan).Mai târziu, a început să cânte la chitară, devenind vocalist și bandleader în Austin, până la mijlocul anilor ’90 când s-a mutat la New Orleans. Acolo, Clay a colaborat cu diverși artiști și legende locale, incluzând membrii formațiilor Fats Domino și Dr. John. A cântat și a înregistrat cu numeroși artiști americani de blues și jazz, ca și colaborator și bandleader, inclu-zându-i pe Gene Taylor, Lazy Lester, The New Orleans Jazz Vipers, Dean Bowman și mulți alții.În anul 2003, Clay s-a mutat în Europa, unde a colaborat cu diverși artiști sârbi și bulgari ca și muzician sau producător, iar acum își petrece majoritatea timpului în România.