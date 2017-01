Nu rataţi întâlnirea cu un mare pianist!

Nu ratați întâlnirea cu un mare pianist!

Richard Clayderman, concert la Constanța 2017 se anunță a fi un an bogat în evenimente. Depeche Mode, Deep Purple, Pink Martini, Evanescence sunt doar câțiva dintre artiștii care vor ajunge în România în acest an. Până în prezent, 21 de concerte și festivaluri au fost confirmate de promoterii români, susține digi24.ro, din care vă prezentăm câteva, mai importante.Pe 8 martie, pianistul Richard Clayderman va fi acompaniat pe scena Sălii Palatului de nu mai puțin de 100 de instrumentiști, membri ai Orchestrei Simfonice București, într-un concert dedicat Zilei Femeii. Biletele au prețuri ce variază de la 99 la 350 de lei. Artistul va concerta în alte patru orașe din țară, în perioada 6-10 martie, printre care și Constanța (Sala Sporturilor, 9 martie). Cântăreața italiană Gianna Nannini va reveni la București după opt ani de la primul său spectacol în România, pe 27 aprilie, la Sala Palatului, unde artista va susține un concert de trei ore în cadrul turneului intitulat „History tour live”.Grupul britanic Deep Purple va concerta, pe 13 mai, în parcarea complexului Romexpo din București, în cadrul turneului „The Long Goodbye”, prin care va promova cel mai nou album, „inFinite”.Tenorul italian Andrea Bocelli va reveni în România în vara anului 2017, cu două concerte ce vor avea loc în Piața Constituției din București, pe 22 iunie, și pe stadionul Cluj Arena din Cluj-Napoca, pe 25 iunie.Festivalul Electric Castle va avea loc în perioada 12 - 16 iulie, la Castelul Banffy (Cluj), iar abonamentele costă 499 de lei. ALT-J, Moderat, Architects și Etherwood sunt câteva dintre numele anunțate până în prezent.Formația Depeche Mode va concerta pe 23 iulie, la Cluj-Napoca, în cadrul turneului European „Global Spirit Tour”, care va începe în luna mai, la Stockholm. Biletele au prețuri curpinse între 117 și 436,5 de lei, la care se adaugă comisionul de ticketing.Festivalul Untold de la Cluj-Napoca va avea loc anul acesta între 3 și 6 august, în timp ce Summer Well de pe domeniul Știrbei va avea loc în perioada 12-13 august.