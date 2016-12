Nu le place cartea! Ce materii ar "radia" elevii din orar

În discuțiile purtate cu prestigioși dascăli ai învățământului constănțean care și-au pus amprenta de-a lungul multor generații de elevi, aceștia ne-au sugerat să insistăm pe degrevarea orarului elevilor de mult prea multele ore inutile, care nu fac altceva decât să-i obosească psihic pe cei din bănci.Și cum la ministru nou vin așteptări noi, deși un mandat de un an nu va produce mari „cutremure” în orare, am realizat, ieri, un scurt sondaj în rândul elevilor de gimnaziu, pentru a afla care sunt materiile pe care nu și le-ar mai dori în orar dintre cele 14 pe care le studiază. Trecând peste faptul că mulți nu „înghit” acele ore în care cadrul didactic vine la catedră deja obosit, rămas acru poate de la murăturile pe care tocmai le pune pentru… iarnă.În clasa a V-a, una dintre cele mai grele, fiind debut de gimnaziu și trecere de la „draga doamnă învățătoare” la nu mai puțin de 14 materii, elevii consideră inutile orele de Informatică și, în unele cazuri, Educația tehnologică. În clasa a VI-a par să nu se bucure de simpatie tocmai vocaționalele, respectiv Muzica, Religia, Desenul… În clasa a VII-a, la materiile din a VI-a se adaugă Chimia și Civica. Surprinzător, elevul cu care am stat de vorbă ne-a declarat că Civica este… pierdere de timp. „Nici vocațio-nalelor nu le văd rostul, atâta timp cât există școli de profil unde pot merge cei intere-sați. Nici Educația tehnologică nu mi-a plăcut o peri-oadă, dar acum, de când ne propune tot felul de proiecte, a început să-mi placă”, ne-a decla-rat un elev de la Școala nr. 30. Iar co-lega lui, cu un an mai mare, în a VIII-a, i-a împărtășit ideea vizavi de vocaționale. „Nici aprofundarea Latinei mărturisesc că nu-și are rostul în clasa a VIII-a, când toată atenția noastră este concentrată pe Evaluarea Națională”, a mai adăugat aceeași elevă.De altfel, într-un recent interviu, prof. Aurora Tamba, deși dascăl pensionar, ne declara că este o puternică susținătoare a reducerii programei școlare la maximum șapte materii. „Limba și literatura română, alături de Matematică, este esențială în dezvol-tarea capacității intelectuale, la fel și limbile străine, dar Fizica ar trebui să fuzioneze cu Chimia, Geografia și Istoria, să fie gândite într-un manual comun”, a adăugat același dascăl.De altfel, Asociația Elevilor Constănțeni a aruncat o provocare în urmă cu aproape o lună, când, cu prilejul unei mese rotunde, a pus în dezbatere alcătuirea programei școlare din 10 materii.Pentru că există destui constănțeni în ale căror familii sunt exemple de învățământ dincolo de hotarele țării, vă așteptăm pe site-ul cugetliber.ro cu opinii și comentarii legate de posibilitatea de a interveni ca viitoarele generații de elevi să nu mai ajungă să urască școala din cauza multitudinii de materii care le-a confiscat copilăria.