Nu îţi place liceul la care ai intrat? Iată cum te poţi transfera

8

transfer

Copilul meu este in clasa a 9-a, nu este foarte bun, dar la acest liceu o da in bara de tot, este agresat de colegi si jugniti la ore, de profesori, are si o corigenta, sta bine in comparatie cu ceilalti colegi,la fizica. as dori un transfer intr-un liceu, mai bun ce-i drept, dar si foarte linistit, siguranta lui este foarte importanta. cum fac/ mai sunt cateva zile din vacanta, ma intalnesc joi cu dmna. directoare de la liceul in care vreau sa-l transfer , cum pun problema?