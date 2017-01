„Nu e satisfacţie mai mare decât a celui care contribuie la consolidarea propriei culturi”

Scriitorul Marin Mincu:

„Nu e satisfacție mai mare decât a celui care contribuie la consolidarea propriei culturi”

Scriitorul constănțean Marin Mincu, alături de poetul Mircea Țuglea au fost prezenți, ieri, la Colegiul Național de Artă „Regina Maria”, unde au făcut cunoștință cu elevii și profesorii instituției gazdă. În debutul evenimentului, elevi ai Colegiului au susținut momente ar-tistice, care l-au făcut pe prof. Mincu să afirme: „Literatura nu este atât de importantă precum muzica, actoria, coregrafia sau arta plastică . Aces-te arte pot să intre în comunicare directă cu destinatarul mesajului, pe când literatura are nevoie de un cod prin care să-i fie comunicat mesajul”. Mircea Țuglea a subliniat origi-nalitatea perspectivelor pe care Marin Mincu le abordează în două romane de-ale sale „Jurnalul lui Dracula” și „Jurnalul lui Ovidiu”, pro-fund legate de spațiul cultural al autorului: „Dracula nu mai reprezintă, la Marin Mincu, o imagine vampirică, ci un simbol. Acest Vlad, prinț al Valahiei, este un simbol cultural valo-rizat la modul pozitiv. Vlad Țepeș pare să se comporte cu lumea exterioară ca un prinț al Renașterii, care studiază cronicile vremii și care își construiește propriul destin”. El vede în Dracula lui Marin Mincu opusul eroului negativ din mentalul colectiv: „Lectura acestui roman poate servi ca o perspectivă răsturnată a celui care a devenit o marcă a spațiului românesc, una negativă, din păcate”. În „Jurnalul lui Ovidiu”, Marin Min-cu îl transformă pe poetul exilat în autorul Mioriței, pentru care a locui pe tărâmul de la malul mării nu este un supliciu: „Avem de-a face cu o perspectivă diferită asupra istoriei noastre - un Ovidiu care alege de bunăvoie să rămână la Tomis și care scrie «Miorița»”, susține Mircea Țuglea. Poetul auto-exilat la Tomis, Marin Mincu, a vorbit despre emoția esențială pe care o impune poezia: „Am ajuns la concluzia că poezia e la fel de inefabilă ca toate celelalte arte, și că nu te poți apropia de ea fără a avea o anumită emoție”. Aflat printre elevii care studiază arta, Marin Mincu a vorbit despre importanța talentului, ca element esențial de acces în sfera artistică: „Nu poți face artă fără talent. E foarte simplu să ai talent, mai ales că, de la o vreme, în țara asta toată lumea îl are. Însă trebuie să ai spirit de competiție pentru a te putea perfecționa. Apoi, mai e nevoie de situarea într-un anumit spațiu: suntem obligați să convingem Europa să ne recunoască”, a precizat prof. Mincu. El i-a sfătuit pe elevi să „răspundă fibrelor materne din spațiul în care au crescut” și să depășească „acel provincialism care ne împiedică să ieșim într-un spațiu mai larg”. Întrebat de unul dintre elevi cum a ajuns să scrie poezie, Marin Mincu a povestit cum, în liceu, era pus de colege să scrie poezii de dragoste: „Mă puneam în situația de a fi Emilia, Simona, etc, iar poeziile mele aveau un mesaj pozitiv și eram mai departe tocmit să scriu poezii de amor”. La finalul întâlnirii, prof. Mincu i-a îndemnat pe elevi să citească, pentru că „fără lectură nu veți putea ajunge mari artiști”, căci „nu e satisfacție mai mare decât a celui care contribuie la consolidarea propriei culturi”.