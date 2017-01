Nicolae Matei, primarul orașului Năvodari:

„Nu dau absolut niciun ban profesorilor“

Scandalul iscat la Școala nr. 1 „George Enescu” din Năvodari ca urmare a contestării de către primarul Nicolae Matei a schimbării directoarei Iulia Sandu este departe de a se finaliza. În timp ce Inspectoratul Școlar Constanța afirmă că „mutarea” se datorează unor nereguli depistate în managementul anterior și întârzie să facă publică o concluzie care demonstrează că noua directoare nu este numită pe criterii politice, pe adresa redacției sosesc comunicate. Primăria Năvodari consideră că a fost numită „o profesoară fără experiență, care tocmai s-a întors din concediu de maternitate și al cărei soț a primit, în anul 2007, 150 milioane lei vechi din fonduri guvernamentale pentru livrarea de mobilier pentru școala din Mihail Kogălniceanu, mobilier pe care nu l-a livrat nici până în ziua de azi”. Edilul se vrea exemplu la nivel național Conștient că, de fapt, nu corpul profesoral sau elevii Școlii generale nr. 1 „George Enescu” din Năvodari sunt de vină pentru ceea ce se petrece la această instituție de învățământ, primarul Nicolae Matei declară că vrea să ofere un exemplu la nivel național că „lupta politică nu are ce căuta în școală. Nu trebuie să politizăm și copiii. Știu că profesorii au înaintat un protest și către Inspectoratul Școlar General Constanța și către Primărie. Cu fosta directoare la această școală era o armonie deplină. Le-am dat rechizite copiilor la începutul anului școlar, am reparat instalațiile electrice și sanitare, le-am oferit toate condițiile pentru a-și desfășura orele într-un mediu cât mai bun. Iar PD-ul consideră că după aproape două luni trebuie s-o schimbe pe cea cu care ne înțelegeam atât de bine! Și cu cine? Cu un cadru didactic abia venit din concediu de maternitate, care lasă luminile aprinse ziua în amiaza mare, iar apa curge șiroaie la robinete, de aiurea. Nu-mi voi da avizul pentru niciun leu către centrul bugetar Năvodari care este administrat de ISJ Constanța și a cărui contabilitate este un dezastru. Nu știu ce fel de audit au făcut ei de-a ieșit atât de bine, că eu m-am speriat ce brambureală este acolo și mă gândesc chiar să-i dau în judecată”. În final, ne-a declarat că dacă se va ajunge ca școala să se închidă, el e convins că nu vor regreta absolut deloc copiii acest lucru. Și sindicatul se implică Miercuri, 28 octombrie, reprezentanții SLSIP filiala Constanța, în persoana prof. Mihai Contanu, vicepreședinte, Mihaela Caterinici, secretar executiv, și consilier juridic Emilian Avramescu, s-au deplasat la Năvodari pentru a lua pulsul acestui caz. „Într-una din pauze s-au strâns un număr însemnat de profesori în cancelarie și am constatat că oamenii erau foarte speriați că nu vor lua salariile”, ne-a declarat prof. Contanu. „Pe noi nu ne interesează cine pe cine schimbă în fotoliul de director!”, a continuat același interlocutor, care a mai spus că „toți cei prezenți miercuri s-au declarat mirați de această schimbare bruscă, la câteva luni de la o altă numire, mai ales că relația cu fosta directoare, Iulia Sandu, era foarte bună”. Urmează ca și sindicatul să facă demersuri pe lângă primarul Nicolae Matei în speranța unei rezolvări favorabile a situației, iar profesorii să-și primească salariile la timp. La recenta întâlnire cu directorii unităților de învățământ constănțene am discutat și cu nou numita Consuela Buburuz, care ne-a declarat că nu are absolut nici un suport politic și că regretă ceea ce se întâmplă în școala de la Năvodari. „Ar trebui să se gândească în primul rând la copii! Acum văd că Primăria a început să demonteze și gardul pe care tocmai îl montase la începutul anului școlar!”. Cât privește afacerea amintită de colege, cea cu mobila… a soțului său, noua directoare a declarat că de fapt acesta era angajatul unei firme la care patronul ar fi vinovat de cele reclamate. Protestul Federației Naționale a Părinților Întrucât scandalul a ajuns subiect de senzație și pe posturile naționale de televiziune, luând act de situația creată „Federația Națională a Asociațiilor de Părinți - Învățământul Preuniversitar (FNAP-IP) își exprimă profunda nemulțumire și protestul față de măsurile luate în disputa dintre ISJ Constanța și Primăria Orașului Năvodari prin care elevii Școlii nr.1 George Enescu nu beneficiază de căldură, curent și apa curentă, iar calitatea educației în școală este afectată de presiunea nejustă asupra cadrelor didactice. Protestăm vehement pentru faptul că elevii, copiii noștri, sunt folosiți în dispute ce nu onorează și încalcă toate normele europene privind drepturile copilului. Solicităm instituțiilor abilitate să intervină de urgență pentru intrarea în normal a activității școlii și a educației copiilor noștri, disputa dintre Primăria orașului Năvodari și ISJ Constanța urmând a fi soluționată pe cale legală”.