Interviu cu prof. Nicolae Scuratovski:

"Nu am nimic cu doamna Purcărea, dar nu e bine pentru sindicat un mandat atât de lung"

După 43 de ani de profesorat, în luna septembrie prof. Nicolae Scuratovski se va retrage de la catedra de matematică, poate și din cauza nemulțumirii de a observa cum învățământul românesc își pierde influența în educația copiilor. În urmă cu cinci ani a fost unicul contracandidat al Ioanei Purcărea la șefia Sindicatului Liber al Învățământului Preuniversitar constănțean, iar anul acesta a deschis lista din nou, conștient fiind că e nevoie de altcineva care să reformeze această organizație.- Cum ați ajuns în învățământul constănțean?- Am absolvit în același an cu viitoarea mea soție, care era din Reșița, dar la catedra de educație fizică, și ne doream să fim împreună. Am încercat diferite variante, dar găseam doar un singur post. Și am ajuns în județul Constanța, în mediul rural, la școala din Dulcești și apoi la 23 August, unde am fost și director. În Constanța, inițial, am predat la Școala 36, unde am fost lider sindical 16 ani. În anii 90, era una dintre cele mai mari școli din județ și din țară, având opt clase pe nivel, adică 64 de clase în total, a câte 30 de elevi. Acum doi ani, însă, în urmă comasării cu Liceul Teoretic „Decebal”, am ajuns să predau la acest liceu.- În mișcarea sindicală când ați intrat?- Am înființat, imediat după Revoluție, împreună cu alți colegi, sindicatul în județul Constanța pentru a ne lupta în sprijinul titularilor navetiști. Am considerat că e bine ca oameni care aveau cinci-șase ani la catedra din mediul rural, la fel de bine pregătiți cum erau colegii din oraș, să se poată transfera dacă nu se organiza concurs. Și așa am înființat sindicatul la București, în 1990. Prima șe-dință am avut-o la Liceul „Ovidius” din Constanța și apoi am fost lider delegat la București, când s-a ținut ședința la Școala 7, din Piața Aviatorilor, președinte fiind actualul senator Cătălin Croitoru. Am căzut în dizgrație când le-am propus să lucrăm voluntar cel puțin șase luni. Eram mult prea idealist. Acum, în patru luni, fostul lider Liviu Pop a ajuns ministru interimar, dovadă că Puterea știe să-și atragă liderii sindicali. Dintotdeauna am fost împotriva mandatelor lungi de lider sindical, pentru că Puterea începe să te cunoască, știe care sunt părțile sensibile și atunci acționează în așa fel încât să nu-i ataci sub nicio formă. Nu am nimic cu doamna Purcărea, o cunosc, dar nu e bine pentru sindicat un mandat atât de lung. La ora actuală, sindicatul a coborât mult ștacheta, mai rău decât învățământul.- Care considerați că mai este statutul profesorului?- Sunt multe motive care au condus la decăderea statutului nostru, dar unul dintre ele ar fi obținerea de către anumiți profesori de diplome prea ușor după Revoluție. Altul era respectul profesorului, al educatorului înainte de Revoluție. Dacă eu am intrat la o facultate înfruntând o concu-rență de 5,5 oameni pe un loc, acum, din cauza salariilor mici din învățământ, nu există atractivi-tate, nu mai există concurență și atunci sigur nu ajung cei mai valoroși oameni. Generația tânără de profesori s-a adaptat la ce se cere acum. La Matematică, spre exemplu, foarte mult din programă s-a scos. Poate că nu-i un lucru rău, că nici afară nu se învață prea multă teorie, dar atât cât li cere acum, unor părinți li se pare exa-gerat de mult. De ce atâtea teme? Asta mă doare cel mai mult, că învățământul nu mai e la înălțimea învățământului care era în România.Nu sunt părinții convinși că le face bine învățătura copiilor. Interesul unora, priceperea altora, sunt factori care influențează negativ comportamentul părinților față de copii. Adică școala nu mai are sprijin din partea părinților cum îl avea odată.- Dar elevul anului 2013 cum se prezintă la oră?- Mai sunt copii pentru care merită să te duci la catedră și care oferă satisfacții dascălului. Păcat că numărul lor, pe an ce trece, se reduce. În primul rând pentru că părinții nu îi îndeamnă la fel de mult ca odinioară. Pe de altă parte, tânăra generație de profesori nu mai este la fel de exigentă. Pentru că nu se mai dă examen de admitere la liceu și contează media cu care termini clasa a VIII-a mulți dau media 10. N-am văzut nici un părinte, în ultimii 23 de ani, să fie nemulțumit de un profesor care dă media 10 la toți elevii din clasă. În schimb, se găsesc destui nemulțumiți că a luat fiica 4 la engleză, sau că la istorie domnul profesor și-a permis să-i dea nota 5 când copilul știe istorie. Dacă are media 10, nici nu știu părinții cu ce profesor lucrează copilul. Dar acolo unde este exigență, unde pun suflet și aș vrea să iasă niște copii formidabili, acolo sunt contestări. Și te doare când vezi chestia asta.- Dacă în luna septembrie intenționați să vă retrageți de la catedră, cum rămâne cu această candidatură la alegerile de mâine?- Mă bucur să văd că am influențat deciziile și altor candidați imediat după ce eu am fost din nou primul. Dacă nu îmi depuneam candidatura, nefiind lider de sindicat, nu aveam dreptul să particip la conferința de mâine. Și îmi doresc foarte mult să iau cuvântul, spre a oferi câteva soluții cum poate sindicatul să redevină puternic. Chiar o să le spun că nu îmi doresc nimic, pentru că eu sunt pensionabil, dar pentru binele învățământului constănțean sunt multe de făcut. Ar fi bine să revină la maxim două mandate de patru ani. Conferințele să fie mai dese, nu doar două pe an. Sunt destui oameni competitivi care pot deveni lideri.