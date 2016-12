"Nu a existat niciun plan măreţ la care s-a opus Senatul!"

Rectorii Bavaru, Ciupină și Rugină îi dau replica lui Constantin Grasu:

"Nu a existat niciun plan măreț la care s-a opus Senatul!"

În ediția de luni, 2 noiembrie, „Cuget Liber“ a publicat un interviu cu prof. Constantin Grasu, cunoscut dascăl al catedrei de matematică a Liceului Teoretic „Ovidius“, dar și conferențiar la Universitatea „Ovidius“, în care acesta a făcut afirmații legate de implicarea sa în geneza facultăților de Medicină și Biologie de la universitate, dar și de opoziția întâmpinată la vremea respectivă.Contrariați peste măsură de afirmațiile prof. Constantin Grasu, cum că ar fi fost împiedicat să declare Universitatea „Ovidius” obiectiv strategic, acuzând și Senatul de împotrivire și oarece invidii, cei trei rectori - prof. univ. dr. Adrian Bavaru, prof. univ. dr. Victor Ciupină și prof. univ. dr. Sorin Rugină au solicitat găzduirea unui punct de vedere.Întruniți luni seară, pentru a discuta înființarea unui institut științific de cercetare, primul care a luat cuvântul a fost prof. Bavaru, contrariat peste măsură de afirmațiile colegului și prietenului său Constantin Grasu: „Tot ce s-a spus despre universitate nu corespunde realității. S-o luăm pe rând. Inițiativa legată de Colegiul Energetic, de înființare a unui centru de cercetare, nu am auzit să se fi propus așa ceva… E o invenție personală. Chestia cu Funar și cu obiectivul strategic de investiții care trebuia terminat în cinci ani… Poate Funar gândise așa ceva cu ai lui, la PUNR. E de domeniul fantasticului să faci asemenea afirmații. Noi îl cunoaștem foarte bine pe domnul Grasu, suntem prieteni cu dânsul și știm că are această plăcere de a exagera. Dați-mi voie să zic: nu a existat acest obiectiv strategic, nu s-a propus niciodată”, a afirmat rectorul onorific.A continuat prof. Ciupină: „Pe mine m-a deranjat că a declarat că Senatul a refuzat să accepte propunerea ministerului de a declara universitatea obiectiv strategic. Repet, eu nu-mi amintesc ca în Senatul universității să se fi respins o asemenea propunere de care vorbește profesorul Grasu. Nu-i vorbă că un singur om s-a opus unui plan de dezvoltare național, ci Senatul s-a opus propriei dezvoltări, ceea ce este foarte grav”, a mai spus același interlocutor.„O mare confuzie“ „Este o confuzie mare încă de la început, când spune că s-a dorit aducerea a 350 de studenți de la Craiova”, a intervenit actualul rector Sorin Rugină. „Domnul profesor Vasile Sârbu încă trăiește și vă poate spune adevărul. Nici pomeneală de așa ceva. În primul rând că nu erau studenți, erau candidați din București. Pare ceva așa, auzit pe la colțuri”, a dorit să mai precizeze prof. Rugină.„Cei de la Biologie erau de la facultatea aparținând Universității București, iar ceilalți erau de la facultățile de Medicină și Stomatologie din cadrul Universității «Alexandru Davilla» din București, ca să fim mai preciși.Cât privește afirmația că dânsul a fost primul care a trebuit să plece din Institutul Pedagogic, în 1979, îi readuc aminte că eu am fost primul, în 1978. Toți am fost dați afară pentru că se terminase cu învățământul superior în Constanța. Mai rămăseseră câțiva pe la fizică și inginerie. Dar ca să nu credeți că noi vrem să influențăm ceva mai bine legat de înființarea universității, vorbiți cu domnul Dumitrașcu, care a fost unul din pivoții înființării universității, alături de Popișteanu și fostul prefect Adrian Rădulescu. Are și Grasu meritul lui, nu contestă nimeni faptul că a pus și el umărul la înființarea universității. Dar poate vreunul dintre noi să se laude că a făcut de unul singur acest lucru?”, a argumentat prof. Bavaru, care și-a amintit că, în 1961, era preparator în cadrul Institutului Pedagogic, post sinonim cu cel de șef de lucrări acum, iar prof. Constantin Grasu a venit la dânsul șase-șapte ani mai târziu, trimis chiar de rectorul de atunci.„Porumbei pe post de bombă!“ Și pentru că, legat de același interviu, am fost sunați la redacția „Cuget Liber” și ni s-a imputat că profesorul Constantin Grasu a fost mentorul celui care a distrus imaginea Universității „Ovidius”, respectiv prof. univ. dr. Dănuț Tiberiu Epure, fost rector condamnat pentru luare de mită, am dorit să aflăm de la cei trei rectori dacă ar fi posibil adevărat.„În niciun caz nu puteți lua în seamă asemenea porumbei pe post de bombă. Asta-i bună! O fi fost profesorul lui de matematică la Liceul 10, ceea ce nu văd nimic rău în asta. Dar nici vorbă să fi fost în spatele lui Epure”, a explicat prof. Bavaru.