Noutăţile anului în învăţământ, la Şcoala nr. 11

Noutățile anului în învățământ, la Școala nr. 11

Ieri, indiferent că au debutat la ora 9 sau mai târziu, festivitățile de deschidere a noului an școlar 2015-2016 s-au desfășurat după același tipic: intonarea imnului de stat, citirea mesajului inspectorului general Zoia Gabriela Bucovală, câteva cuvinte de bun venit din partea directorului, urmat de „apelul” învățătorilor și al diriginților, de la clasa pregătitoare până la a XII-a.De partea cealaltă, emoții multe, mai ales pentru părinții care și-au însoțit pentru prima dată micii școlari în bănci, buchete de flori nenumărate, care mai de care mai sofisticate, pentru a o impresiona pe „doamna”.Nici la Școala Gimnazială nr. 11 „Dr. C-tin Anghelescu” nu a fost altfel, în ciuda faptului că aici din cei 285 de elevi mai mult de jumătate sunt etnici musulmani.De altfel, prof. Elena Elisei, directorul unității, spunea că anul acesta se deschide cu cinci grupe de câte 20 de preșcolari, opt clase de ciclu primar și alte patru de gimnazial. „Cu câteva zile înainte de primul clopoțel am primit vizita câtorva reprezentanți ai Asociației Oamenilor de Afaceri Turci, care și-au exprimat intenția de a dota un cabinet de limba turcă, dar și de a renova o sală de clasă de la parter, unde vor avea loc cursurile. Tot ca o noutate în acest an școlar, am fost cooptați în proiectul «Scrisul face bine» cu un grup țintă de 200 de elevi”, a mai adăugat același manager.