Noul patriarh va fi învestit pe 30 septembrie

Ştire online publicată Vineri, 14 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Întronizarea noului patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, IPS Daniel, va avea loc duminică, 30 septembrie, ora 10,30, în Catedrala Patriarhală din București, informează Patriarhia, într-un comunicat de presă. La învestitură vor participa delegații din străinătate, reprezentanți ai bisericilor surori, care, potrivit protocolului, vor veni cu daruri la noul Întâistătător al BOR, primind și ei, la rândul lor, cadouri din partea acestuia. Arhiepiscopul Albei, Andrei, al doilea prelat BOR cu verdict de poliție politică Arhiepiscopul Albei, Andrei Andreicuț, a fost declarat, în ședința de joi a Colegiului CNSAS, colaborator al Securității ca poliție politică, fiind cel de-al doilea prelat al BOR care primește o decizie oficială în acest sens. Mircea Dinescu, membru în Colegiul CNSAS, a declarat, la finalul ședinței de joi, că Andrei Andreicuț, arhiepiscopul de Alba, a primit verdict de poliție politică, precizând că natura colaborării acestuia cu Securitatea a fost dramatică. Dinescu a precizat că An-dreicuț a încercat, pe când era tânăr, să intervină în favoarea cuiva pentru a fi admis la seminarul teologic și că ar fi fost prins și hărțuit mai apoi de Securitate. Cinci favoriți în cursa pentru șefia Mitropoliei Moldovei și Bucovinei PS Ioan de la Harghita, PS Ioachim Bacăoanul, PS Casian al Dunării de Jos, PS Laurențiu Streza și ÎPS Teofan al Olteniei sunt favoriți în cursa pentru șefia Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, potrivit unor surse din mediul bisericesc, transmite corespondentul NewsIn. Dinescu spune că dosarul lui Daniel este distrus; la Bartolomeu au rămas resturi Mircea Dinescu, membru în Colegiul CNSAS, a confirmat oficial informația care circula pe surse potrivit căreia noul patriarh, Daniel, are dosar distrus, precizând că în cazul mitropolitului Bartolomeu, al Clujului, la CNSAS sunt resturi de dosar și este nevoie de comisie mixtă cu SIE pentru detalii. „Daniel este pe o listă la care lucrăm, separată. O listă cu dosare care au fost conspirate pe 23 decembrie, au fost arse”, a confirmat oficial Mircea Dinescu o informație care circula în presă cu titlu de zvon de dinainte de alegerea lui Daniel Ciobotea ca al șaselea patriarh al BOR. Mai mulți membri ai Colegiului CNSAS au declarat, sub anonimat, că la finele anului trecut SIE a predat la CNSAS, odată cu finalizarea transferului dosarelor BOR, o listă cu câteva zeci de persoane ale căror dosare ar fi fost arse în zilele revoluției, în 1989. Între acestea sunt și aproximativ „10-12 oameni ai Bisericii, aparținând mai multor confesiuni, dintre care patru sunt acum înalți ierarhi BOR”. Între această din urmă categorie s-ar afla și Daniel Ciobotea, noul patriarh, care a avut stagii în străinătate pe linie bisericească în anii 80. Ar fi și cazul mitropolitului Olteniei, Teofan, și el cu studii în Occident în anii 80. Despre statutul acestor dosare arse, membri ai Colegiului susțin că nu pot fi calificate la ofițeri de Securitate sau la turnători, câtă vreme SIE nu ar fi scris ce natură aveau acele documente arse - dacă erau de urmărire informativă, dacă interesul Securității față de acele persoane indica dacă este vorba de ofițeri sau colaboratori trimiși în misiune în străinătate sau dacă era vorba despre turnători. Dinescu a mai spus că în cazul lui Bartolomeu Anania ar fi nevoie de constituirea unei comisii mixte cu SIE pentru a afla detalii despre colaborarea acestuia cu Securitatea, câtă vreme la CNSAS sunt câteva „resturi”.Întronizarea noului patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, IPS Daniel, va avea loc duminică, 30 septembrie, ora 10,30, în Catedrala Patriarhală din București, informează Patriarhia, într-un comunicat de presă. 