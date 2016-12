Noul inspector general va deschide anul şcolar în mediul rural

Noul inspector general va deschide anul școlar în mediul rural

După opt zile de tergiversare, timp în care s-au făcut cele mai diverse supoziții și s-au lansat cele mai variate formule de conducere a Inspectoratului Școlar Județean Constanța, ieri am stat de vorbă în sfârșit cu noul inspector general, în persoana prof. Aliss Andreescu, numit de Ministerul Educației cu doar două zile „lucrătoare” înainte de începerea anului școlar 2010-2011. Pentru că subalternii care nu au interacționat cu prof. Andreescu s-au întrebat cine este noul „general”, reținem din cv-ul său impresionant, de 15 pagini, pentru care ne-a declarat că a lucrat „riguros” două săptămâni, faptul că din 1994 încoace a funcționat ca inspector științe socio-umane, precum și învățământ special și special integrat „și am învățat câte ceva de la toți cei peste 30 de inspectori generali care au fost la conducerea ISJ în acești ani”. Deține un doctorat în filozofie, despre care a ținut să precizeze că „nu l-a obținut într-o excursie la Chișinău”, ci la Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca. Am încercat împreună cu noul „general” să demontăm primul zvon legat de numirea sa, și anume că ar fi incompatibilă cu funcția ca urmare a procesului în care s-a aflat cu Inspectoratul Școlar Județean Constanța. „Consider că atâta timp cât legislația acestei țări îmi permite să particip la un concurs, și nu este unul de dosare, sau de împrejurări, sau de relații, ci de competențe profesionale, nu pot să accept să vină un inspector general (prof. Petrică Miu – n.r.) după 8 luni să-mi anuleze acest concurs. Culmea este că noi am rămas în ISJ, semn că a fost nevoie de noi. Fiecare om își dorește o stabilitate, tocmai de aceea am muncit pentru a mă prezenta la acest concurs și am refuzat să șterg cu buretele efortul meu”. Conform declarației prof. Andreescu, procesul s-a încheiat, ca dovadă că alături de ceilalți colegi i s-a acceptat reintegrarea, existând o hotărâre executorie și de drept. „Nu văd ce argumente ar mai putea fi aduse într-un recurs!”. Cât privește „momentul fierbinte” în care a venit numirea, respectiv cu două zile înainte de un nou an școlar, „general” Andreescu se consideră „omul potrivit la locul potrivit. Se pare că totdeauna în focul evenimentelor trebuie să fie și Aliss Andreescu”. Ieri dimineață, primele probleme cu care a luat contact au fost situațiile de după contestații de la Bacalaureat și etapa a treia a admiterii în liceu, pentru care s-au depus circa 500 de cereri. „Cu certitudine vom lucra și în week-end”. Despre par-ticiparea sa pe 13 septembrie la deschiderea anului școlar, a declarat că cel mai probabil va merge în mediul rural, unde a aflat deja că sunt foarte mari probleme. Noua echipă de la conducerea ISJ Constanța mai are în componență și doi adjuncți, în persoana prof. Elena Buhaiev și prof. Cristina Merscic. Cât privește restul organigramei, cu certitudine la șef nou se anunță subalterni noi.