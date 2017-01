Descălecat cu o săptămână mai devreme

Noul inspector general a sosit pe „cai“ politici puternici

Cu toate că atât demisia prof. Marian Sârbu, dar și numirea noului inspector general prof. Petrică Miu au fost aprobate de Ministerul Educației, Cercetării și Inovării începând cu data de 23 martie, ieri, sălița de la demisolul Inspectoratului Școlar județean Constanța a devenit brusc neîncăpătoare. Mult prea multe fețe politice pentru un eveniment ce nu trebuia - TEORETIC - politizat! Fapt inedit în istoria Inspectoratului Școlar Județean Constanța: pentru prima dată, un fost inspector general, în perioada 2004-2005, revine la conducerea instituției. Conform art. 20, alin. 2 și art. 14 alin. 1 din Legea 128/1997 privind statutul personalului didactic și în temeiul HG nr. 51 din 2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării, prof. Petrică Miu, începând de ieri, 16 martie, prin ordin de numire datat 23 martie, este detașat în interesul învățământului, fiind noul inspector general. Până la organizarea concursului de către minister, dar nu mai târziu de anul școlar 2008-2009, i se rezervă catedra de titular. Purgatoriul lui Marian Sârbu Mai întâi prefectul Constanței, Liviu Brăiloiu: „Sper ca începând de astăzi, când veți prelua funcția, să țineți cont de absolut toate prevederile legale, să îmbunătățiți calitatea învățământului în județul Constanța. La ultima vizită pe care am făcut-o la Băneasa, de exemplu, la cele două unități de învățământ existau probleme care trebuie rezolvate cât mai repede, mă refer la investițiile care se fac acolo. Și dacă la singura vizită pe care am făcut-o în județ am găsit aceste probleme, bănuiesc că mai sunt și în alte locuri și trebuie să aveți grijă de acest lucru. Vreau ca învățământul în Constanța să-și recapete valorile, să avem și noi copii care ajung la olimpiade și cu rezultate deosebite, cum se obțineau în anii anteriori. Să aveți grijă ca profesorii să-și facă datoria în așa fel încât să avem copii pregătiți pentru a prelua viitorul țării noastre și al județului”. Îl anunțăm pe prefectul Brăiloiu că numărul olimpicilor constănțeni a crescut în ultima perioadă. Chiar dacă nu ca o consecință a conducerii liberale a inspectoratului… Nicușor „calculator”, cum zice prefectul că i se spune președintelui Consiliului Județean Constanța de către copiii din mediul rural, a continuat să-i minimalizeze fostului inspector general activitatea, precizând că este foarte dezamăgit că, în ciuda eforturilor financiare depuse de CJC, mai există localități unde calculatoarele zac uitate în cutii, pe motiv că nu există două prelungitoare sau că n-a fost finalizată sala care va deveni laborator informatic. „Cine a făcut așa ceva are din acest moment o mare problemă cu mine personal!”. Nu că l-ar critica pe Sârbu, dar despre dezvoltarea campusurilor preuniversitare din județ a aflat din presă… „EU, care le finanțez!”. S-a simțit foarte deranjat că nu i s-au adus la cunoștință argumentele care stau la baza acestor investiții. „De astăzi, sunt soldat în echipa lui Petrică Miu“ „Mi-aș dori să nu existe reacții de revanșă față de anumiți colegi. Am încercat cât mi-a stat în puteri să nu dau frâu liber unor patimi politice, dar nu cred că există argumente serioase care să mă acuze sau să mi se reproșeze că am avut ca prioritate politicul,” a fost declarația publică a fostului inspector general prof. Marian Sârbu. În particular, însă, pentru „Cuget Liber” a declarat că motivul principal pentru care a fost nevoit să demisioneze este legat de NE… colaborarea cu Prefectura și Consiliul Județean, „în sensul că eu am o anumită viziune, în timp ce dânșii - o cu totul alta și, în discuțiile pe tema aceasta, mi-am dat seama că rezolvările nu coincid. O discuție a fost legată chiar de cazul Săcele unde, din punctul meu de vedere, am gândit așa: dacă avem cetățeni în străinătate care ne-au făcut mari probleme, ne-au adus o imagine urâtă și noi trebuie să-i primim, să-i schimbăm, să fim alături de ei, să investim bani în ei, de ce nu la fel și pentru un alt cetățean al țării, director de școală care a făcut o greșeală pe care a recunoscut-o. N-am putut să accept ideea de a fi dat afară din învățământ, pentru că scara de valori n-ar fi corect folosită”. Și, totuși, s-ar părea că primul director de școală care va dispărea din sistem va fi chiar prof. Gavrilă Remescu, urmat îndeaproape de directoarea de la Lipnița. Deocamdată, suntem la nivel de… vorbe, urmând ca săptămâna aceasta să asistăm la puternice „mișcări de mase” în ISJ Constanța. După ce, în prealabil, ministerul va trimite o rectificare legată de data numirii prof. Petrică Miu. Sunt așteptate schimbări de adjuncți, dacă nu chiar mai mult. Cert este că la ora actuală în portofoliul noului inspector general stau CV-urile a patru profesori: Adriana Gheorghe, Liliana Timofte, Teodor Filip și Constantin Caracoti. Așteptăm cu interes prima conferință de presă!