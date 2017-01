Noua lege pune accent pe vocaţia de mentor

Noua lege pune accent pe vocația de mentor

Ştire online publicată Luni, 21 Septembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Considerate esențiale, vocația și gradul de pregătire ale dascălilor constituie elemente centrale ale Legii Educației, în opinia ministrului Ecaterina Andronescu. Ea consideră izolate cazurile de profesori nepregătiți, dar admite că de calitatea cadrului didactic depind performanțele școlare, de aceea, de acum înainte, ei vor intra mult mai greu în sistem, criteriul fiind dublu: cel al bagajului de cunoștințe, dar și vocația de mentor. Astfel, noua lege prevede ca, după absolvirea studiilor, cadrul didactic să nu intre direct la catedră, ci să treacă printr-un an intermediar, un an în care va fi sub îndrumarea unui mentor și la finele căruia va susține un nou examen. Acest examen va avea o primă probă eliminatorie, prin care i se testează abilitățile de pedagog, după care va susține o probă teoretică. Pe de altă parte, Andronescu spune că nu știa de absența articolului care prevede incompatibilitatea funcțiilor de rector și demnitar din noua lege a educației postată pe site-ul Parlamentului și se disculpă, precizând că articolul nu se aplică pentru mandatul în exercițiu, a mai declarat ministrul.