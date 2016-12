Notele şi cartea, un fleac pentru un teanc. „Ovidius“ caută studenţi şi-n gaură de şarpe

3

Va urma

Dragi parinti, vedeti ca adevarul nu vi se spune intotdeauna cu privire la facultati. De ex. Exista in acest moment peste 200 de farmacisti someri in Constanta. In septembrie mai termina facult. inca 150. In total vor fi deci aproximativ 400 de someri farmacisti in Constanta. De cativa ani,conform legii farmaciei, este interzisa deschiderea de noi farmacii in orase.(se raporteaza la nr de locuitori). Vedeti si cine sunt patronii farmaciilor din Cta (se gasesc pe net) si apoi decideti-va daca mai e cazul sa va mai ganditi sa pierdeti doar timpul si banii facand o asa facultate. De asta s-a si ajuns in acest oras la salariul minim pe economie (salariu de femeie de serviciu) dat de unii patroni (va dati voi seama de cine) farmacistilor. In toate celelalte orase nu se intampla asa. Sunt multe de spus si pe care tb sa le aflati si apoi sa va indrumati copilul sa faca i anumita facultate.