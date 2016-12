Notă scăzută la purtare, pentru dezastrul din camera de cămin

Pe adresa redacției am primit o scrisoare, prin care un grup de elevi care locuiesc în căminul Grupului Școlar „Dimitrie Leonida” ne sesiza frigul pe care trebuie să-l îndure în camere: „Avem apă caldă destulă să facem baie, dar după aceea vine frigul și răcim”. Luni 10 ianuarie, în jurul prân-zului, am plecat pe urmele acestei sesizări. Și pentru că normele de securitate impuse în cadrul instituțiilor de învățământ prevăd acordul direcțiunii, am vizitat căminul împreună cu prof. Adriana Cristina Oprea, directorul Grupului „Dimitrie Leonida”. Foarte surprinsă de faptul că sesizarea este datată 7 ianuarie și majoritatea căminiștilor au sosit duminică, 9 ianuarie, managerul instituției ne-a declarat că speră ca situația să se modifice în urma investiției făcute în schimbarea geamurilor termopan. „Într-adevăr, caloriferele sunt mici și nu fac față camerelor pe care le vedeți cât sunt de mari. Dar, anul trecut, le-am permis să folosească și alte surse de căldură”, a declarat Adriana Oprea. Iulian Martin, elev în clasa a X-a D, ne-a confirmat (fără să-l timoreze cineva!) că, anul trecut, au folosit timp de două luni caloriferele. Întrebat dacă le-a interzis cumva să folosească radiatoare, conform sesizării primite, Romeo Prică, responsabil cu întreținerea, ne-a declarat că, așa cum anul trecut nu li s-a interzis, nici anul acesta n-au intervenit restricții. În camera 208, era o problemă cu caloriferul defect, dar pedagogul Carmen Stan anunțase deja acest lucru. În schimb, dezordinea pe care am văzut-o în camera 212 a determinat-o pe directoarea Oprea să-i convoace pe locatarii ei la o discuție în urma căreia îi va anunța că le scade nota la purtare. Cât privește ușile declarate în reclamație „vai, mama lor”, ne-au fost arătate cele noi care urmează a fi schimbate de către angajații RAEDPP Constanța. În urma descinderii noastre, direcțiunea Grupului Școlar „Dimitrie Leonida” a dat dispoziție ca toate camerele să primească, la fel ca și anul trecut, calorifere electrice.