Norman Manea a primit Ordinul Artelor şi Literelor cu titlul de Comandor

Norman Manea a primit Ordinul Artelor și Literelor cu titlul de Comandor

Ştire online publicată Sâmbătă, 24 Aprilie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Scriitorul român Norman Manea a primit prestigioasa distincție franceză Ordre des Arts et des Lettres (Ordinul Artelor și Literelor) cu titlul de Comandor, în cadrul unei ceremonii oficiale găzduite recent de Serviciile Culturale ale Ambasadei Franței la New York. Distincția i-a fost înmânată de Karen Rispal, Consilier Cultural al Ambasadei Franței la New York. L’Ordre des Arts et des Lettres a fost creat în 1957 de către ministrul francez al Culturii, cu scopul de a recompensa persoanele care s-au distins prin creativitatea și prin contribuția la promovarea artelor și literelor. Ordinul include trei ranguri: Cavaler (Chevalier), Ofițer (Officier) și cea mai înaltă onoare, Comandor (Commandeur). Norman Manea a părăsit România în 1986 și s-a stabilit în SUA, unde a devenit scriitor în rezidență și profesor al mai multor universități americane. Deși trăiește la New York, continuă să scrie numai în limba română, fiind autorul a 22 de volume de ficțiune și eseuri. Membru al Academiei de Arte din Berlin din 2006, lui Norman Manea i s-au decernat în 1992 Bursa „Guggenheim“ și prestigiosul Premiu „MacArthur“, considerat „Nobelul American”. În 2002, scriitorul a fost distins cu Premiul Internațional de Literatură „Nonino” pentru „Opera omnia”, în 2006 obținând premiul „Médicis étranger”. Tot în 2006, scriitorul a primit Meritul Cultural în grad de comandor de la președintele României, iar în 2008, a devenit Doctor Honoris Causa al Universităților din București și „Babeș-Bolyai” din Cluj. În 2009, Franța i-a acordat Premiul Literar „Francine et Antonie Bernheim”.