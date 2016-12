Nominalizările pentru premiile UNITER

Ştire online publicată Luni, 19 Aprilie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Juriul UNITER, compus din criticii Ion Cocora, Mircea Morariu și Doina Papp, a stabilit următoarele nominalizări: Debut: // Cristina Florea, pentru rolul Tyler din spectacolul „Niște fete”, producție a Teatrului „George Ciprian” din Buzău și a Asociației „Catharsis” // David Schwartz, pentru regia spectacolului „România, te pup!”, Teatrul Național „Vasile Alecsandri”, Iași // Crina Semciuc, pentru rolul Lena din spectacolul „Leonce și Lena”, Teatrul de Comedie București. Cea mai bună scenografie: // Ștefan Caragiu, pentru spectacolul „Aniversarea”, Teatrul „Nottara”, București // Adriana Grand pentru spectacolul „Rosencrantz și Guildenstern sunt morți”, Teatrul Maghiar „Csibi Gergely”, Timișoara // Iuliana Vâlsan, pentru „Herr Paul”, Teatrul Tineretului, Piatra Neamț. Cel mai bun actor în rol secundar // József Bíro, pentru rolul Cebutikin din spectacolul „Trei surori”, Teatrul de Nord Satu Mare, secția Maghiară // Vlad Ivanov, pentru rolul Doctorul din spectacolul „Un duel”, Teatrul Național București // Gelu Nițu, pentru rolul Pavel Feodorovici Obolianinov din spectacolul „Casa Zoikăi”, Teatrul de Comedie București. Cea mai bună actriță în rol secundar // Ana Ciontea, pentru rolul Maria din spectacolul Un duel de la Teatrul Național din București // Catrinel Dumitrescu pentru rolul Else din spectacolul Aniversarea de la Teatrul Nottara din București // Emilia Popescu, pentru rolul Alla Vadimovna din spectacolul „Casa Zoikăi”, Teatrul de Comedie București. Cel mai bun actor în rol principal // Ionuț Caraș, pentru rolul L. Gurevici din spectacolul „Noaptea Walpurgiei sau Pașii comandorului”, Teatrul Național „Lucian Blaga”, Cluj-Napoca // Mihai Constantin, pentru rolul Clov din spectacolul „Sfârșit de partidă”, Teatrul Metropolis București // George Mihăiță, pentru rolul Alexandr Tarasovici Ametistov din spectacolul „Casa Zoikăi”, Teatrul de Comedie București. Cea mai bună actriță în rol principal // Virginia Mirea, pentru rolul Zoia Denisovna Pelț din spectacolul „Casa Zoikăi”, Teatrul de Comedie București // Ofelia Popii, pentru rolul Bess din spectacolul „Breaking the Waves sau Viața binecuvântată a lui Bess”, Teatrul Național „Radu Stanca”, Sibiu // Sanda Toma, pentru rolul Kate Keller din spectacolul „Toți fiii mei”, Teatrul Național București. Cea mai bună regie // Alexandru Dabija, pentru spectacolul „Pyramus & Thisbe 4 You”, Teatrul Odeon, București // Victor Ioan Frunză, pentru „Rosencrantz și Guildenstern sunt morți”, Teatrul Maghiar „Csibi Gergely”, Timișoara // Vlad Massaci, pentru „Aniversarea”, Teatrul „Nottara” București. Cel mai bun spectacol // „Aniversarea”, Teatrul „Nottara”, București // „Rosencrantz și Guildenstern sunt morți”, Teatrul Maghiar „Csibi Gergely”, Timișoara // „Breaking the Waves sau Viața binecuvântată a lui Bess”, Teatrul Național „Radu Stanca”, Sibiu. Cel mai bun spectacol de teatru radiofonic // „Caii la fereastră”, de Matei Vișniec, regia Gavriil Pinte // „Delir în doi… în trei, în câți vrei”, de Eugene Ionesco, regia Atilla Vizauer // „Despre senzația de elasticitate când pășim peste cadavre”, de Matei Vișniec, regia Mihai Lungeanu.