Nominalizările la Zmeura de Aur 2016. Care sunt cele mai proaste filme

Ştire online publicată Miercuri, 13 Ianuarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Zmeura de Aur a fost pentru prima datǎ acordată în 1981, și este opusul Premiilor Oscar, premiindu-i pe cei mai slabi actori, scenariști, compozitori, regizori, și filme. Și anul acesta, gala are loc cu o zi înaintea Oscarurilor, iar unii dintre actori au un dezvoltat simț al umorului și chiar vin la această gală, scrie realitatea.netCel mai prost film„Cei 4 fantastici/ Fantastic Four“„Cincizeci de umbre ale lui Grey/ Fifty Shades of Grey“„Ascensiunea lui Jupiter/ Jupiter Ascending“„Paul, mare polițist la mall 2/ Paul Blart Mall Cop 2“„Pixels: O aventură digitală/ Pixels“Cel mai prost actorJohnny Depp („Mortdecai“)Jamie Dornan („Cincizeci de umbre ale lui Grey/ Fifty Shades of Grey“)Kevin James („Paul, mare polițist la mall 2/ Paul Blart Mall Cop 2“)Adam Sandler („O zi în pantofii altcuiva/ The Cobbler“ și „Pixels: O aventură digitală/ Pixels“)Channing Tatum („Ascensiunea lui Jupiter/ Jupiter Ascending“)Cea mai proastă actrițăKatherine Heigl („Casă, dulce iad/ Home Sweet Hell“)Dakota Johnson („Cincizeci de umbre ale lui Grey/ Fifty Shades of Grey“)Mila Kunis („Ascensiunea lui Jupiter/ Jupiter Ascending“)Jennifer Lopez („Băiatul din vecini/ The Boy Next Door“)Gwyneth Paltrow („Mortdecai“)Cel mai prost actor în rol secundarChevy Chase („Teleportați în adolescență 2/ Hot Tub Time Machine 2“ și „Vacanță cu peripeții/ Vacation“)Josh Gad („Pixels: O aventură digitală/ Pixels“ and The Wedding Ringer)Kevin James („Pixels: O aventură digitală/ Pixels“)Jason Lee („Alvin și veverițele: Marea aventură/ Alvin and the Chipmunks: Road Chip“)Eddie Redmayne („Ascensiunea lui Jupiter/ Jupiter Ascending“)Cea mai proastă actriță în rol secundarKaley Cuoco-Sweeting („Alvin și veverițele: Marea aventură/ Alvin and the Chipmunks: Road Chip“ și „Nuntași de închiriat/ The Wedding Ringer“)Rooney Mara („Pan“)Michelle Monaghan („Pixels: O aventură digitală/ Pixels“)Julianne Moore („Al șaptelea fiu/ Seventh Son“)Amanda Seyfried („Haos de Crăciun/ Love the Coopers“ și „Pan“)Cea mai proastă continuare„Alvin și veverițele: Marea aventură/ Alvin and the Chipmunks: Road Chip“„Cei 4 fantastici/ Fantastic Four“„Teleportați în adolescență 2/ Hot Tub Time Machine 2“„Human Centipede 3“„Paul, mare polițist la mall 2/ Paul Blart Mall Cop 2“Cel mai prost cuplu de actoriMiles Teller, Michael B. Jordan, Kate Mara și Jamie Bell („Cei 4 fantastici/ Fantastic Four“)Johnny Depp și mustața lui falsă („Mortdecai“)Jamie Dornan și Dakota Johnson („Cincizeci de umbre ale lui Grey/ Fifty Shades of Grey“)Kevin James și mustața lui falsă („Paul, mare polițist la mall 2/ Paul Blart Mall Cop 2“)Adam Sandler și orice pereche de pantofi („O zi în pantofii altcuiva/ The Cobbler“)Cel mai prost regizorAndy Fickman („Paul, mare polițist la mall 2/ Paul Blart Mall Cop 2“)Tom Six („Human Centipede 3“)Sam Taylor-Johnson („Cincizeci de umbre ale lui Grey/ Fifty Shades of Grey“)Josh Trank („Cei 4 fantastici/ Fantastic Four“)Andy and Lana Wachowski („Ascensiunea lui Jupiter/ Jupiter Ascending“)Razzies Redeemer AwardElizabeth Banks M. Night Shyamalan Will Smith Sylvester Stallone