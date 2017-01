Noi succese ale tinerilor scriitori de la Medgidia

60 de elevi din toată țara au participat, la sfârșitul lunii august, la Tabăra Națională de Creație Literară „Tinere condeie”, care îi reunește pe cei mai valoroși tineri scriitori din școlile din România, laureați ai concursului „Tinere condeie”. Tabăra s-a desfășurat la Muncel, județul Iași și printre cei 60 de participanți s-au numărat și reprezentanți ai județului Con-stanța: Andra Ivan, clasa a XII-a la Liceul „Nicolae Bălcescu” din Medgidia, Emanuela Mafteiu, clasa a XI-a la același liceu, Andreea Popia, clasa a XII-a la Liceul Teoretic „Traian” din Constanța, Doru Ciutacu, elev în clasa a III-a la Școala „Nicolae Grigorescu” din Medgidia, membri ai Cercului de Creație Literară din cadrul Clubului Copiilor Medgidia, pregătiți de prof. Petcu Abdulea. La tabăra de la Muncel au avut loc ședințe de lectură, în cadrul cărora tinerii poeți și prozatori au avut ocazia să-și prezinte creațiile, au urmat dezbateri pline de energie, care i-au scos în evidență pe reprezentanții județului Constanța. De asemenea, a fost o ocazie pentru talentații elevi de a-și exprima opiniile ca niște critici literari în devenire. Pentru performanțele lor din ultimul an școlar, cei patru elevi au fost distinși de către Centrul Național de Excelență, sub egida căruia s-au desfășurat atât concursul, cât și tabăra „Tinere condeie”. Condus de cunoscutul autor Tudor Opriș, Centrul a mai premiat încă doi elevi pregătiți de prof. Petcu Abdulea: Eduard Sorin Manta, elev în clasa a VIII-a la Școala „I.L. Caragiale” din Medgidia, și Diana Dogaru, elevă în clasa a VI-a la aceeași școală. De asemenea, Centrul de Excelență a tipărit și o antologie care cuprinde cele mai bune lucrări prezentate și premiate la Concursul Național „Tinere condeie”. Printre acestea se numără și cele semnate de Andreea Popia, Andra Ivan și Oana Cerbănescu (fostă membră a Cercului de Creație Literară din Medgidia). Antologia, ajunsă la cea de-a treia ediție, este intitulată „Săgetătorul”, purtând numele cenaclului național al elevilor din România, dar și al cenaclului junior al Uniunii Scriitorilor. Profesorul Petcu Abdulea ne-a împărtășit un alt succes al elevilor din Medgidia, înregistrat de aceștia la Concursul Național de Creație Originală Haiku, organizat de ISJ Dolj și Palatul Copiilor Craiova. La această competiție, premiul I a fost obținut de Emanuela Mafteiu. Tot pe loc fruntaș s-a clasat și Adina Oprea, clasa a VI-a la Școala „Constantin Brâncuși” din Medgidia, care a câștigat premiul I la Concursul Național „Doină, doină”, organizat tot de ISJ Dolj și Palatul Copiilor Craiova. În urma concursului, a fost alcătuită o antologie intitulată „De la Nistru până la Tisa”, cuprinzând creațiile premiate. Tot ISJ Dolj și Palatul Copiilor Craiova au mai organizat un concurs de creative writing, intitulat „Pânza Penelopei”. Se pare că singura opțiune a echipei elevilor de la Cercul de Creație Literară din Medgidia este locul I, variantă pe care au bifat-o și la această competiție.