Noi metode în educaţia digitală

Noi metode în educația digitală

În perioada 9 -10 noiembrie, la Veneția, Italia, a avut loc întâlnirea finală a partenerilor proiectului Read-IT - Formarea Profesorilor pentru a face Lectura mai plăcută prin Povești Digitale! Întâlnirea a avut loc la Universitatea Ca’Foscari din Veneția, unde s-au discutat rezultatele și impactul proiectului în cele cinci țări partenere. Au participat profesori și elevi din Danemarca, Italia, Scoția, Turcia și România, Liceul Teoretic „Ovidius” din Constanța fiind reprezentat de prof. Cristina Anghel și prof. Alina Roxana Chirilă.Read-IT este un proiect Comenius care are ca scop identificarea, implementarea și testarea unei noi metodologii didactice ce ajută profesorii să achiziționeze noi abilități didactice prin producții de fișiere video și să motiveze generațiile de tineri cititori prin producția de book trailers.Proiectul pilot s-a derulat în lunile ianuarie-aprilie 2012 și a avut două componente: E-learning Course for Teachers, curs online unde profesorii au parcurs module de noțiuni teoretice despre producerea unui book trailer și Project Class, unde profesorii au lucrat împreună cu elevii și au creat book trailere.În urma acestui proiect, atât profesorii, cât și elevii au descoperit noi metode de abordare a educației digitale și au combinat cititul și scrisul într-un mod interactiv creativ și autentic.