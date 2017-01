Noi belele la început de şcoală. Nu se mai decontează naveta decât în cazuri "excepţionale"

Noi belele la început de școală. Nu se mai decontează naveta decât în cazuri "excepționale"

Cu doar câteva zile înainte de reluarea cursurilor, o nouă problemă se ridică pentru managerii unităților de învățământ constănțene cu profil tehnic și tehnologic care școlarizează elevi navetiști, ca urmare a prevederilor unei hotărâri de guvern care ridică dreptul de a li se deconta naveta celor care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu.Trei luni, atât a durat bucuria părinților constănțeni din mediul rural care aveau copiii la studii prin alte localități și care au reușit să-și recupereze banii cheltuiți cu transportul la cursuri.Un astfel de părinte revoltat din Poarta Albă ne-a semnalat faptul că, pentru luna decembrie, copilului său, elev în clasa a X-a, școlarizat la un liceu din Constanța, i s-a refuzat decontarea navetei pe motiv că are liceu în localitate. „Adică statul mă obligă să-mi fac copilul tehnician agricultor, că doar specializări pe agricultură sunt în Poarta Albă, dacă el și-ar dori să se facă electrician. În ce țară trăim să ajungem să ne dirijeze viitorul copiilor noștri!”, spunea revoltată respectiva mamă.„Refuz să cred că se limitează opțiunile elevilor“Ca urmare a apariției mai multor discuții legate de această decontare a navetei, Inspectoratul Școlar Județean Constanța a emis o notă prin care atrage atenția directorilor că „decontarea abonamentelor se face numai pentru elevii care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu. În calitate de ordonator de credite, aveți toată responsabilitate decontării abonamentelor emise de operatorii de transport rutier în conformitate cu prevederile HG 863 din 2016".Din discuția purtată cu prof. Andra Șandru, directorul Liceului Teh-nologic de Electrotehnică și Telecomunicații, am aflat că, pe luna decembrie, conform noilor prevederi ale hotărârii amintite, niciunui elev al acestei unități nu i se poate deconta naveta.„Din punctul de vedere al învățământului profesional și tehnic, consider că în marea majoritate a cazurilor nu există specializările pe care le doresc elevii în localitățile de domiciliu, motiv pentru care hotărârea le limitează opțiunile de viitor. La rândul nostru, aceeași hotărâre ne limitează posibilitatea de a deconta, fie și parțial, naveta elevilor care se încadrează în prevedere. Spre exemplu, dacă pe o distanță de 17 km transportatorul a prevăzut un tarif de 59 lei, iar elevul vine cu un abonament de 110 lei, nu îi pot da înapoi nici măcar parțial cei 59 lei. Iar eu ca ordonator de credite nu mă pot duce la operatorul de transport să-l trag la răspundere pentru tariful fixat. În fond, sunt agenți economici care stabilesc tarife după propriile calcule. Măcar dacă puteam să le decontăm elevilor pe care îi avem din Corbu, Dorobanți sau Valu lui Traian. La ședințele cu părinții, dinaintea vacanței, le-am adus la cunoștință și s-au arătat revoltați că astfel copiii lor au opțiuni limitate de studiu. Așteptăm și de data aceasta o reacție din partea Asociației Elevilor la fel de vehementă cum a fost și în cazul impunerii Statutului elevului”, a mai spus același director.Transportatorii să fie de vină?Surprins de noua abordare a decontării, Constantin Alexandru Manda, președintele Asociației Elevilor din Constanța, recunoaște că încă din 2011 Legea educației prevedea la art. 84 alin. (3).„Nu înțeleg de ce până în toamna aceasta s-au putut deconta abonamentele elevilor chiar dacă aveau liceu în localitate de domiciliu. Situația nu știu dacă este generalizată la nivelul întregii țări sau doar la Constanța s-a dat o astfel de notă. Am luat legătura cu Ministerul Educației, iar domnul secretar de stat Liviu Marian Pop a solicitat informații, așa încât imediat ce vom primi un răspuns îl vom face public. Din păcate, problema a apărut în urma stabilirii de către operatorii de transport a unor tarife neconcordante cu hotărârea de guvern din luna octombrie a anului trecut”, a precizat Manda.v v vPrecizăm că decontările acestor navete se realizează din bugetul de stat al Ministerului Educației, care virează sumele Inspectoratului Școlar Județean Constanța, în calitate de ordonator terțiar.Primăriile decontează transportul local și, eventual, acolo unde nu sunt unități liceale și elevii sunt nevoiți să facă naveta, suportă costul abonamentelor, fie parțial, fie total.