Noi adjuncţi la şefia ISJ Constanţa

A INCOMPETENTEI

La cele spuse mai sus despre ISJ adaugati multe incompetente ( directoare ) numite de amintita institutie tot pe criterii politice sau de cumetrie. Profesionalism -zero. nesimtire cat cuprinde, rautate si orgolii cu carul. La Sc 28 se asteapta sa se dea actuala conducere jos ( si plina si plinuta),Consiliul de miercuri a durat 4 ore, ce-i drept era primul dupa 4 luni. A iesit cu scandal, cu tot cu monitorizare ISJ. S-a luat copie a procesului verbal la ISJ. Poate VAD SI POATE POT SA INTELEAGA si cele din conducere- noua sau veche, mai precis poate vor sa vada habarnismul actualului CA si al directoarelor. Ati mai auzit de 18 titularizari pe 17 posturi de invatatori? La 28 se poate. Ati auzit de incheierea situatiei la invatatura si disciplina fara consiliu profesoral ( la cl VIII )? La 28 se poate. Ati mai auzit de sali de sport inchise ca nu au aviz PSI desi termenul de obtinere al avizului este 31.12.2016? Tot la 28 se poate. Ati auzit de cereri repetate de eliberare de adeverinte nerezolvate timp de un an si jumatate? Tot la 28 gasiti.Ati auzit de taieri ilegale de zile de munca sau de concediu? Veniti la sc 28.Vreti o comisie de disciplina sau o sanctiune care nu are nicio baza legala, unde motivele inventate nu-si regasesc nicaieri continutul?( LEN, ROFUIP, ROI, etc) Le-a inventat doamna Stan. Veniti sa-i dati drept de autor. Mai sunt cel putin 10 astfel de dovezi ale habarnismului, incompetentei, rautatii. Cele in cauza au un obraz atata de gros ca nici in fata evidentelor nu recunosc.Dar a doua zi dupa consiliu, doamna Stan, in concediu de odihna in timpul anului scolar,era deghizata, amestecata printre parintii din curtea scolii.AR FI O NOUTATE SA SIMTA RUSINE. Vom vedea la evaluarea directorilor. Oare o mai apuca? Sau va fi nevoie sa ne adresam instantelor de drept?