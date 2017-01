„Noapte albă în Constanţa“

„Noapte albă în Constanța“

Week-end-ul acesta, Direcția Județeană pentru Tineret Constanța, reprezentant în teritoriu al Autorității Naționale pentru Tineret, reia seria acțiunilor programate de-a lungul unei nopți, sub genericul „Noapte albă în Constanța". Programată vineri, 26 octombrie, noaptea va cuprinde o serie de activități care fac parte dintr-un proiect cu aplicație națională în 16 județe, intitulat „Noapte Albă, chipul unei generații". Pentru această ediție, Direcția Județeană pentru Tineret Constanța, cu sprijinul partenerilor, organizează concerte, începând cu ora 18, în Galeriile Comerciale Tom – CARREFOUR Constanța, avându-i ca invitați pe Body & Soul, Giulia, Heaven, La Strada Dance, Contra-SEnSE, Reverse și alți invitați surpriză, trupe de dans și trupa de teatru Record, de la Palatul Copiilor din Constanța. De asemenea, tinerii au acces liber în muzeele constănțene: Muzeul de Artă, Muzeul „Ion Jalea" - unde va avea loc și o expoziție realizată în parteneriat cu Asociația Medicilor și Studenților Voluntari, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie. Vor mai fi organizate un turneu de fotbal, realizat în parteneriat cu Asociația Smart Mind, Palatul Copiilor și F.C. Farul Constanța, demonstrație de graffiti, realizată în incinta Colegiului Național „Mihai Eminescu" Constanța, o demonstrație de orientare în aer liber, precum și un after party, cu începere de la ora 23,30, cu mixaje oferite de tineri constănțeni în Club „Fish". În cadrul clubului, vor fi organizate proiecții, concursuri, petrecere costumată. De menționat că accesul în muzee va fi făcut numai în programul de vizită al acestor instituții, accesul la toate aceste activități fiind liber pentru toți tinerii dornici să petreacă altfel timpul liber.