Nicodim Ungureanu aplică „modelul constănţean” la Deva

Nicodim Ungureanu aplică „modelul constănțean” la Deva

Nicodim Ungureanu a fost director interimar al Teatrului Național Constanța, în plin scandal între sindicatul foștilor angajați de la teatrele „Ovidius“ și „Fantasio“ și autoritățile locale. Adus în postul de conducere al teatrului de la malul mării de Cristian Zgabercea, directorul Direcției de Cultură din cadrul Consiliului Județean Constanța, a venit cu un CV plin de filme, dar și cu activitate la Teatrul de estradă Ploiești. Da, Ploiești, orașul din care au migrat spre Constanța numeroși capi de astăzi, din diferite domenii de activitate, cum ar fi Nicușor Constantinescu sau Cristian Zgabercea. Fostul director de la Teatrul dramatic „Ovidius”, Virgil Andriescu, l-a mai avut, cu ani în urmă, în schema teatrului constănțean, însă Vasile Cojocaru, care l-a succedat în funcție, a refuzat să îi mai prelungească contractul. De atunci, Nicodim Ungureanu a îmbrățișat mai mult cinematografia, ultimul film fiind „Păcală se întoarce“, în regia lui Geo Saizescu. Nicodim a învățat temeinic lecția predată de Zgabercea la Constanța și a dorit să răspândească învățătura, după cum urmează: 16 aprilie 2007 - zi fatidică pentru Teatrul de Artă Dramatică din Deva. Un concurs pentru postul de director al instituției a dus la prăbușirea activității teatrului într-un timp record. S-a umblat la organigramă, la contractele de muncă, angajații s-au revoltat și de aici a pornit un lung șir de controverse, polemici și scandaluri… ca în teatru. Vi se pare cunoscut? Aceeași situație ca cea a teatrului constănțean, astăzi pus pe butuci. Și asta din momentul în care, la Deva, a fost numit director general Nicodim Ungureanu, cel care, exact în aceeași perioadă, ocupa postul de director al Companiei „Ovidius“ din cadrul Teatrului Național Constanța. În demersul nostru jurnalistic am primit sprijin din partea lui Torino Bocăniciu, liderul sindicatului „Thalia” al Teatrului de Artă Dramatică Deva, și a lui Ovidiu Petrovai, redactor la ziarul „Hunedoreanu”, din Deva. Am aflat că, în luna aprilie a acestui an, la concursul pentru ocuparea postului de director al Teatrului de Artă Dramatică Deva s-au prezentat doi candidați, Nicodim Ungureanu și Horațiu Mihaiu, ditrector al Teatrului din Sfântu Gherorghe. Potrivit liderului sindicatului „Thalia”, Nicodim a câștigat datorită susținerii comisiei de evaluare, condusă de Geo Saizescu, același care este la Constanța prins în festivalul de film și nu numai. Mai mult, doi dintre cei cinci membri ai comisiei de concurs au în comun cu Ungureanu cel puțin un film sau i-au fost profesori candidatului. Comisia de examinare l-a declarat câștigător pe Nicodim Ungureanu care, exact a doua zi după numire, a intrat în conflict cu angajații teatrului, reușind să-i scoată în stradă. Aceștia au protestat în fața Prefecturii Hunedoara. „Ne-a amenințat că îi dă afară pe toți cei care «în teatrul lui» nu au studii superioare. Nici măcar nu a așteptat să vadă dacă suntem buni de ceva. Cu un asemenea om nu se poate lucra”, a declarat, pentru „Cuget Liber“, liderul „Thalia”. Mai mult, revolta actorilor deveni a fost datorată și faptului că Ni-codim Ungureanu a fost actor al Teatrului de Estradă din aceeași localitate în urmă cu 15 ani, fiind dat afară pe motiv de incompetență. Iar acum a revenit pe post de director. În timp ce actorii erau în stradă, concursul a fost contestat și de Horațiu Mihaiu care spunea, la acea vreme, într-o scrisoare deschisă, că examenul a fost aranjat și că membrii comisiei de evaluare au fost oamenii contracandidatului său. Ungureanu, contestat de sindicat Ca și la Constanța, după revolta artiștilor, prefectura Hunedoara a atacat în contencios administrativ legalitatea concursului, însă, primarul Mircia Muntean, în cadrul unei ședințe de consiliu local, a calmat spiritele și a dat câștig de cauză lui Nicodim Ungureanu. „Până la urmă, primarul s-a dovedit mai priceput în ale oratoriei și în scene decât cei de la teatru, impunându-și punctul de vedere”, ne-a povestit ziaristul de la „Hunedoreanu”, Ovidiu Petrovai, care a fost prezent la ședința de consiliu local. Torino Bocăniciu ne-a declarat, la rândul său, că problemele s-au ținut lanț: „Am reclamat în nenumărate rânduri că dialogul la Nicodim este înlocuit de violență verbală. În plus, deși a promis că va pune în scenă mai multe piese, doar una singură a avut premiera până acum”. Sindicatul teatrului a cerut un control intern cu atât mai mult cu cât Nicodim a făcut o nouă organigramă, care cuprindea 67 de angajați și patru directori. Sună ca la Constanța, cu directorași pentru varii companii, nu-i așa? „Am reclamat la acea vreme și faptul că Ungureanu s-a plimbat cu mașina teatrului non stop pe ruta Deva București Constanța”, mai spune Bocăniciu pe nerăsuflate. Lupta sindicatului cu directorul Ungureanu a continuat și, într-un memoriu, sindicatul mai acuză faptul că, deși a fost rugat în mai multe rânduri, directorul a refuzat constituirea unui consiliu de administrație și a înaintat consiliului local aprobarea organigramei și statului de funcții fără aprobarea CA. Atât a putut: o premieră de trei parale „Opera de trei parale”, o premieră mult așteptată, a fost lăsată baltă, deși pentru acest proiect s-au cheltuit 30.000 lei. Ea a fost amânată pe motiv că nu s-au onorat drepturile de autor. „În trei luni, directorul Ungureanu nu a avut timp să se ocupe de asta? Regizorul care a plecat de la Deva fără a-și vedea piesa jucată în fața publicului a acționat în judecată teatrul”, spune Bocăniciu. Teatrul ia amenzi din pricina directorului Cireașa de pe tort a fost că, după doar trei luni de activitate, Nicodim Ungureanu a luat amenzi în valoare de 45 milioane de lei în urma unor controale ale ITM. Un motiv în plus de indignare pentru deveni, deoarece amenzile nu au fost plătite de Ungureanu, ca persoană, ci de teatru, ca instituție. În urma controalelor ITM la teatru, s-a descoperit că în instituție lucrau persoane fără a avea contract de muncă, deoarece nu exista postul în schemă. Însă, persoanele respective figurau în condica de prezență. „Nu consultă sindicatul, Consiliul de administrație nu se întrunește la luarea deciziilor, nu sunt informați angajații. Există un articol în Codul Muncii care prevede demnitatea în muncă“, se arată în raportul ITM Hunedoara. Așadar, Ungureanu și-a tratat angajații la Deva exact ca la Constanța. După ce a călcat aici în picioare tot ce se putea, s-a dus și prin alte părți să se impună, să transforme un teatru în propria moșie. Ungureanu este sprijinit de autoritățile Devei După trei luni de la numirea în funcția de director al Teatrului din Deva, în iunie, Nicodim Ungureanu a fost evaluat de o comisie de specialitate, evaluarea fiind vehement contestată de mass-media hunedoreană și de actorii teatrului. Și asta pentru că membrii comi-siei au dat câștig de cauză lui Ungureanu, neținându-se cont de nerealizările acestuia. Potrivit lui Torino Bocăniciu, Nicodim a fost salvat de Florin Oancea, viceprimarul Devei, care a spus, în cadrul acelei ședințe de evaluare, că se așteaptă finalul anului 2007 pentru a se vedea dacă Ungureanu își respectă sau nu promisiunile. „Lansez un apel către Curtea de conturi, către toți factorii de răspundere, pentru a se analiza situația dublului director, modalitatea în care a îndeplinit mai multe funcții de conducere simultan, cu atât mai mult cu cât doar o treime din timpul pentru care a fost plătit și-o petrece la locul de muncă“, ne-a spus Torino Bocăniciu. Și nu se poate spune că restul timpului și-l petrece la Constanța, colegii de la teatru relatând că Nicodim Ungureanu poate fi văzut doar în ziua de salariu. În prezent, angajații teatrului sunt în concediu, dar se vor întoarce la muncă pe 1 septembrie. Colegii de la ziarul „Hunedoreanu”, care au urmărit îndeaproape cazul revoltei actorilor, ne-au declarat că este o stare de tensiune care mocnește și este păcat pentru că activitatea artistică este blocată din cauza unor discuții care nu își au loc în adevărata artă. A mutat haosul de la Constanța, la Deva. Ce teatru urmează? Ceea ce se întâmplă acum la Deva este un deja vu și ne întrebăm cum oare aceleași nereguli se pot repeta. Diferă doar cadrul și locul. Sindicatul Liber al Salariaților din Teatrul „Ovidius“ Constanța a sesizat și el Inspectoratul Teritorial de Muncă, cu privire la modul în care conducerea teatrului încalcă Codul Muncii și Legea sindicatelor, aflate în vigoare. Nici când era director interimar al așa-zisului Teatrul național Constanța Ungureanu nu a recunoscut drepturile angajaților. Însă, spre deosebire de Deva, aici lucrurile nu s-au mișcat deloc. Și ceea ce este curios este faptul că și la Deva, ca la Constanța, Ungureanu dă bine acolo, sus. La autoritățile locale. Ungureanu a candidat pentru un post de actor al controversatului Teatru de Stat Constanța, primind nota 9,5, de la… cine oare? De la Geo Saizescu. Ungureanu refuză dialogul cu presa Contactat telefonic pentru a-i afla poziția vizavi de situația de la Deva, Nicodim Ungureanu nu a dorit să facă niciun fel de comentariu. Mai mult, spunând că ziarul nostru l-a criticat de-a lungul timpului, a refuzat să stea de vorbă. 