Nicio zi fără isprăvile mirciştilor: eseu premiat în Japonia

Nicio zi fără isprăvile mirciștilor: eseu premiat în Japonia

Dublu premiată la concursul NASA, atât în 2014, cât și în 2015, eleva Maria Laura Dumbravă, din clasa a VIII-a A a Colegiului Național „Mircea cel Bătrân”, a obținut premiul al III-lea la concursul de eseuri „Building Peace in Our Hearts and Minds” organizat, în Japonia, de către UNESCO.La eveniment, închinat împlinirii a 70 de ani de la înființarea UNESCO, au participat circa 13.000 de lucrări din 148 de state.De remarcat faptul că eleva mircistă, pe lângă premiile obținute, este nominalizată, alături de alți elevi ai colegiului, la Salonul de inventică de la București, ce va avea loc în partea a doua a lunii noiembrie.