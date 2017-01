„New York Times” dă şanse lui Mungiu la şase dintre secţiunile Oscarului

„New York Times” dă șanse lui Mungiu la șase dintre secțiunile Oscarului

Marţi, 08 Ianuarie 2008.

Critici ai publicației „New York Times” apreciază că filmul lui Cristian Mungiu, „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile” ar trebui nominalizat la Oscar nu doar la secțiunea dedicată filmului străin, dar și la alte cinci secțiuni, transmite Institutul Cultural Român (ICR) New York. Sub titlul „The Oscars: And the Nominees Should Be…”, publicația „The New York Times” arată opțiunile a trei cronicari de film - A.O. Scott, Manohla Dargis și Stephen Holden. Filmul lui Cristian Mungiu este menționat de către doi dintre critici la cinci categorii din opt. A.O. Scott și Manohla Dargis consideră, astfel, că pelicula ar trebui nominalizată la Oscar, și nu doar la secțiunea de film străin, ci și la secțiunile „Cel mai bun film”, „Cel mai bun regizor”, „Cea mai bună actriță într-un rol principal” - Anamaria Marinca, „Cel mai bun actor într-un rol secundar” - Vlad Ivanov și „Cel mai bun scenariu original”. De asemenea, la categoria „Cel mai bun scenariu original”, criticul A.O. Scott a apreciat că ar merita nominalizat filmul lui Corneliu Porumboiu, „A fost sau n-a fost?”. „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile” va candida în competiția oficială doar la categoria „Cel mai bun film străin”, opțiunea aparținându-i distribuitorului, IFC First Take. Nominalizările pentru premiul Oscar vor fi anunțate în cea de-a doua parte a acestei luni. Cristian Mungiu și Vlad Ivanov vor fi prezenți la ceremonia de decernare a premiilor criticilor de film de la Los Angeles și la cea a Globurilor de Aur, între 12 și 13 ianuarie, cu sprijinul Institutului Cultural Român din New York. „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile” va fi lansat oficial la New York pe 25 ianuarie 2008.