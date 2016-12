Nesimţirea la putere! Liderul elevilor constănţeni are note de 2 şi 3 în catalog

Nesimțirea la putere! Liderul elevilor constănțeni are note de 2 și 3 în catalog

Recentele evenimente petrecute la Adunarea Generală a Consiliului Județean al Elevilor (CJE) Constanța au declanșat o adevărată revoltă în rândul constănțenilor care au luat act de atitudinea nesimțită a liderilor unei generații de loaze care se chinuiește să promoveze examenele de la Bacalaureat.Despre cele întâmplate la această ședință în care urma să se aleagă o nouă conducere CJE am aflat amănunte de la Codrin Bostan, președintele Consiliului Regional al Elevilor Sud-Est, care a venit la Constanța în urma unor sesizări primite la Consiliul Național al Elevilor (CNE), din partea unor elevi constănțeni nemulțumiți în special de încălcarea regulamentului. „Alegerea noii conduceri a CJE a fost invalidată din două motive. Pe de o parte, pentru că nu s-a întrunit cvorumul care prevedea participarea a jumătate plus unu din elevi, iar din cei 153 de membri, conform procesului-verbal nu s-au prezentat decât 39, doar 29 cu drept de vot. Iar pe de altă parte, cele patru dosare de candidatură erau incomplete, iar la o analizare atentă, nu au întrunit decât 41 de puncte din minimumul regulamentar de 100. Ce s-a întâmplat la Constanța este fără precedent”, a mai adăugat elevul din Focșani, vicepreședinte CNE. Din acest motiv, ieri, Consiliul Național a decis numirea în funcția de președinte interimar al CJE Constanța a elevei Lăcrămioara Soare, din clasa a X-a la Colegiul Național de Arte „Regina Maria”, secția coregrafie.Circ fără bani Cam la aceste cuvinte se reduce atitudinea elevilor care, nemulțumiți de rezultatul scrutinului, au trimis comunicate presei constăn-țene, în speranța că vor fi „mângâiați și alinați”. Lucrurile, din păcate pentru ei, stau cam prost pentru a-i putea… felicita. Au ajuns să ceară public demiterea celor două inspectoare care au fost invitate la adunarea lor generală, în persoana prof. Adriana Oprea, inspector general adjunct, și prof. Paula Iordan, cadre didactice cu vechime de decenii în învățământul constănțean, pentru simplul motiv că le-au sugerat să o lase mai ușor cu lupta sindicală și să mai organizeze acțiuni dedicate elevilor cu nevoi speciale. „Evenimentele de ieri au arătat un interes deosebit din partea acestor doamne de a subordona interesele elevilor de interesele statului, lucru ce nu poate fi tolerat într-o societate democratică. (…) Considerăm inacceptabil ca un inspector școlar general adjunct să îi adreseze președintelui de ședință cuvinte ca «stai jos!» în momentul în care acesta încerca să prezideze ședința”, se arată în comunicatul remis redacției. Stimabilul „președinte de ședință” Andrei Gâlcă este elev în clasa a XI-a la Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații din Constanța, iar la recentele simulări ale Bacalaureatului a obținut nota 5,20 la limba română și nota 4,15 la matematică. Din discuția purtată ieri cu prof. Elena Toma, diriginta lui, am aflat că la limbi străine are note de 2 și 3 în catalog, iar la capitolul absențe este „premiant”: de la începutul semestrului II și până acum are 40 de absențe, din care doar 15 motivate. Pe semestrul I a avut 39 de absențe, din care 29 motivate. „Din ce-mi povestesc colegii lui și doamna director Liliana Bârlădeanu, care a fost consilier educativ trei ani la rând, elevul Andrei Gâlcă a avut permanent o atitudine arogantă, instigându-și colegii cu discursuri populiste și spunând elevilor ceea ce voiau să audă. Pentru motivarea absențelor îmi aduce tot felul de justificări și invocă tot felul de activități pe care nu le pot verifica. Este regretabil faptul că a ajuns să facă asemenea fapte necugetate, improprii pentru vârsta lui de doar 17 ani”, a mai adăugat diriginta Elena Toma. Și pentru că un astfel de lider al elevilor nu face cinste Consiliului Județean Constanța, l-am întrebat pe Codrin Bostan dacă există posibilitatea verificării celor care ajung să-i reprezinte pe elevi. „Conform statutului Consiliului Național al Elevilor, singurele prevederi se referă la faptul de a nu fi fost exmatriculat sau să fi avut nota 8,50 la purtare în ultimii trei ani”, a declarat președintele CRE Sud Est.