Nesimţire şi dezinteres! Cum au fost distruse grădinile de vară

Nesimțire și dezinteres! Cum au fost distruse grădinile de vară

Strigătul de alarmă vizavi de situația de-a dreptul deplorabilă a grădinilor de vară de pe litoral a fost declanșat chiar de marea actriță Ileana Ploscaru, care, într-un interviu acordat ziarului „Cuget Liber“, lansa dureroasa întrebare: „De ce s-au distrus și-au murit spectacolele estivale?“.Poate că nimeni nu putea susține mai bine o pledoarie pentru necesitatea grădinilor de vară de pe litoral cum a făcut-o această Doamnă a scenei constănțene, care a trăit și alte vremuri.„Țin minte că, așa chinuiți cum eram, noi jucam pe toate scenele din grădinile de vară de pe litoral. Și Techirghiolul, și Eforie Sud, și Eforie Nord, jucam la Tabăra de copii de la Năvodari, jucam la Grădina de vară din Mamaia. Noi primeam în septembrie concediu și lupta noastră era cu celelalte teatre care se înghesuiau să vină la mare. Pe litoral era o efervescență culturală, efectiv clocotea de oferte de petrecere a timpului liber. Unde sunt grădinile, unde este cultura estivală, că nu toată lumea merge în cluburi? Până și Opera cânta în aer liber, Mi-amintesc scena de la Olimp. La grădina din Mamaia aveau spectacole în limba germană. Pe cine mai interesează așa ceva? Domnii de la turism de ce nu se interesează de acest gen de ofertă, pentru că, în definitiv, oferă ceva în plus turistului? Au ajuns să vină doar să se dospească la soare… Ar trebui să se mobilizeze și cei de la consiliile locale, și agenții de turism și cine-o mai trebui și să se întrebe ce pot oferi în afară de cazare, masă și restaurant? De ce s-au distrus și au dispărut grădinile de vară? Credeți că Nottara nu ar juca toată vara pe litoral că tot nu au teatru? Așa ar putea să vadă turistul că există teatre și în alte părți, nu numai în orașul în care locuiesc. Toate grădinile ar fi trebuit să colcăie de cultură, să nu existe seară liberă. Sigur că se poate și fără, da’ nu-i păcat?”, a declarat cu năduf Ileana Ploscaru.„E greu să faci teatru în grădină“Următorul interlocutor a fost Dan Cojocaru, directorul Direcției Județene a Distribuției și Exploatării Filmelor Constanța, instituție de care aparțin grădinile „Perla” din Eforie Nord, din Saturn și din Venus.„Grădina din Eforie este funcțională, noi am tot reparat acolo, dar din păcate știm cum e iarna la Constanța. Ecranul s-a făcut bej, scaunele sunt cele care sunt, nu am cum să le schimb, să aduc ultramoderne. Dar funcționează, pentru că aparatura de proiecție există și dăm film în fiecare vară. La Saturn, am reușit să o păstrăm funcțională, s-au dat și spectacole acolo, începând de anul trecut au fost și proiecții de filme și sper să continuăm. Grădina Venus, când a fost preluată, era dezafectată în totalitate. Nu mai avea decât zidurile, cabina de proiecție, dar fără tocuri la uși, și ecran. Au tăiat cu flexul toate scaunele. Ceea ce înseamnă o investiție foarte mare. Dar ce te faci că nu mai vine lumea, poți să le dai filme și pe puțini bani, că nu vin.Le-am dus filme premiate la Eforie, filme străine, dar oamenii și-au pierdut interesul. Stau și trag de o halbă sau un suc pe o terasă și sunt puțini cei care vin. Și atunci e foarte greu să faci o investiție foarte mare ca să faci o grădină funcțională. Și cel mult o lună și jumătate pe vară am avea siguranța că vremea ține cu noi. Am încercat inclusiv crearea de evenimente și am făcut la Eforie primul festival de film, acum doi ani.Am încercat și varianta închirierii lor, și am lansat din primăvară invitații în țară, dar este mai greu tehnic, pentru că grădina-cinematograf nu este astfel construită încât să faci un spectacol de teatru. Plus că o reprezentație în aer liber presupune și o sonorizare specială. E greu să faci teatru în grădină, mai interesant ar fi pe plajă”, a mai spus Dan Cojocaru.v v vȘi pentru că tot există acel șantier imens în zona grădinii de vară „Soveja”, care aparține Teatrului de Stat din Constanța, am întrebat-o pe Dana Dumitrescu, directorul instituției, ce gânduri are cu această grădină. Am aflat că a încercat câteva demersuri pentru renovarea ei, dar, costurile fiind enorme, s-a ridicat și problema eficienței sale.„Am avut în urmă cu câțiva ani spectacole, dar sonorizarea nu a fost calitativă, fapt ce ne-a determinat să nu o mai folosim”, a explicat directoarea.Cât despre grădina „Albatros” din Mamaia, în 2009, fostul director zonal RADEF, Dumitru Vlăescu, afirma că se află sub un contract de asociere în participațiune încheiat de RADEF București cu firma Safir Guard București.Tot într-un contract asemănător s-a aflat și grădina „Tomis” din Constanța. Ambele s-ar părea că au avut „șansa” de a cădea sub incidența unei legi care le-a oferit posibilitatea investitorilor să devină proprietari ca urmare a sumelor investite care depă-șeau valoarea imobilului la acea dată.Mai rămâne o… mizerie neelucidată: Grădina Perla, din stațiunea Mamaia, care aparține Consiliului Județean Constanța și care a devenit un focar de infecție. Vom încerca astăzi, cu prilejul ședinței CJC să aflăm dacă există ceva intenții pentru readucerea ei în circuitul turistic.