Neputinţă sau nesimţire? Cinci licee constănţene, promovabilitate ZERO

... sa cautam explicatiile mai in profunzime.. citeam undeva o parere ca "scoala nu poate fi altfel dacat societatea in care traieste"... sa studiem deci: elevii din aceste scoli- admisi la forma de invatamant -liceu in conditiile in care la testarile nationale au obtinut note la limba romana si matematica intre 1,50 si 5-6... cu un sistem de calcul pentru media de admitere in care se iau in considerare rezultatele din clasele V-VIII...medii rotunjite cu cele de la educatie fizica, muzica, desen...Orice parinte spera. Spera ca fiul sau fiica lui sa faca o scoala care sa ii asigure un loc de munca mai bun.. sa intre la liceu si sa recupereze cumva golurile pe care le are din clasele mici. Raman toate acestea la stadiul de speranta.Legatura cu scoala este ocazionala, de cele mai multe ori din initiativa scolii...Munca, supravietuirea, asigurarea necesarului pentru familie primeaza. Profesorii- blamati- trebuie sa faca tot ce pot sa incerce sa acopere toata gama de probleme. Sa motiveze, sa inteleaga, sa explice si desigur sa parcurga programele in vigoare, sa realizeze activitati educative cu forte proprii cu fonduri proprii doar cu sufletul... sa modeleze...sa fie blamati ca nu reusesc sa ridice nivelul unor copii la cerintele unor examene. Copii care nu stiu inca ce vor face dupa perioada liceului... care asteapta o minune care sa le asigure succesul.. da. Au dreptul la educatie si ei. Ei, care nu pot intelege la ce le vor folosi integralele, derivatele, primitivele cand pentru unii dintre ei operatiile matematice elementare sunt cu probleme in clasa a IX-a, a X-a, a XI-a... Ce vrem de fapt sa realizam prin pregatirea in licee tehnologice? Ce evaluam la finalul lor? Daca stiu ceva despre domeniul in care se pregatesc sau daca stiu sa rezolve ecuatii, integrale, derivate, grafice... sau sa faca o analiza pe text sau a unui text literar fara sa stie inca sa se exprime coerent..pentru ca pe retelele de socializare nu se cer aceste lucruri! deci.. adevarul ca in filmele SF este dincolo de portile acestor institutii care recunosc dreptul la educatie si a acestor copii si care chiar muncesc pentru acest lucru.. in conditiile date! Ridicati piatra si aruncati-o! De dragul stirilor de senzatie!