NE-A PĂRĂSIT UN MARE ARTIST AL ROMÂNIEI. A MURIT SEPTIMIU SEVER

Ştire online publicată Miercuri, 16 August 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Florin Piersic a scris pe contul său de Facebook un mesaj prin care-și exprimă profundele regrete pentru pierderea bunului său prieten, Septimiu Sever și adânca durere pe care o simte când știe că a rămas „mai sărac în prieteni”.„Dacă ar fi să-mi număr marii mei prieteni pe degetele de la o mână, Septimiu Sever s-ar număra printre cei cinci. Acum câteva minute, am aflat cu mare durere, că l-am pierdut. Nu v-am spus eu, că nu de puțină vreme, am ajuns să îmi fie frică să mai răspund la telefon din teama de a nu primi astfel de vești? Nu eram pregătit, dragul meu Septimiu, să aflu de zborul tău spre stele…Doare prea tare…. De astăzi, am rămas mai singur, mai sărac în prieteni. Deși în ani ne-a despărțit un continent și un ocean, te-am iubit mereu și voi iubi veșnic amintirile noastre minunate”, a transmis Florin Piersic pe rețeaua de socializare, unde a publicat și o fotografie cu el și Septimiu Sever, în tinerețe, din timpul filmărilor.Septimiu sever s-a născut pe 30 aprilie 1926, la Turda. A fost unul dintre actorii distinși ai teatrului românesc, primind Ordinul Meritul Cultural clasa a III-a. A încetat din viață la 91 de an.