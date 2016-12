Năvodariul găzduieşte Festivalul naţional de teatru şcolar

Năvodariul găzduiește Festivalul național de teatru școlar

Centrul Cultural Năvodari va găzdui sâmbătă, 23 mai, cea de-a XI-a ediție a Festivalului Național de teatru școlar „Spiritul lui Caragiale”, eveniment realizat de cadrele didactice ale catedrei de Limba Română din Școala Gimnazială „George Enescu” Năvodari, coordonate de prof. Vasile Coman, prof. Liliana Ianțuc, prof. Cristina Popa, prof. Alina Mărgărit și prof. Nina Nicolau.În cadrul competiției vor fi puse în scenă 23 de momente din opera mereu actualului Caragiale, sub două secțiuni: artă dramatică și artă plastică, pe categorii de vârstă: învățământ primar, gimnaziu și liceu. Aceste secțiuni conțin teatru, monolog și adaptare după operele lui Caragiale, concurs de afișe și grafică.Recunoaștere internațională a premianților de la NăvodariLa începuturile carierei sale de dascăl, prof. Vasile Coman a deținut pe lângă funcția de director de școală și pe cea de administrator al căminului cultural, timp în care și-a dorit să valorifice talentul elevilor. „În urmă cu 11 ani le provocam pe colegele mele Liliana Ianțuc, Cristina Popa și Alina Mărgărit să ne jucăm de-a Caragiale și le-am propus ca fiecare să monteze câte două scenete. La început ne-am manifestat în amfiteatrul școlii, în fața colegilor, și ne-a intrat în cap că suntem buni. Anul următor, am organizat la nivelul orașului Năvodari, apoi am promovat proiectul la nivel județean, apoi la nivel regional și iată-ne ajunși la nivel național. Anul trecut ne-au venit copii din Botoșani, Târgu Mureș, Băicoi, București, Alexandria, Turnu Măgurele. Deși este trecut pe afiș, ministerul nu ne-a acordat niciun bănuț, dar existăm datorită Primăriei Năvodari și vrem să-i mulțumim, public, domnului primar Nicolae Matei că ne sprijină și, iată, am ajuns la a XI-a ediție”, a mai adăugat prof. Coman.Ca o dovadă a valorii acestui concurs, câștigătorii premiului I din 2014, elevi de clasa a XI-a din Târgu Mureș, au fost îndrumați de prof. Vasile Coman să adapteze în franceză schița lui Caragiale cu care au participat și să meargă la Concursul internațional de teatru școlar de la Paris și au reușit performanța de a obține locul I. „Aveam experiența mea cu o altă elevă deosebită, în 2013, când a obținut două mari premii tot la Paris. Și sunt tare mândru că noi i-am lansat. Un alt fost concurent, Abduil Cair Latip, este acum student anul II la Regie teatru și specialiștii îl văd un viitor urmaș al lui Jean Constantin. Ioana Chelmuș este o valoroasă actriță în București și mi-a fost elevă. Este copilul Năvodariului acest festival și trăiește datorită Consiliului Local și Primăriei Năvodari”, spune mentorul acestui festival.La această activitate sunt invitați să participe reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Constanța, ai administrației publice locale, părinți, elevi și cadre didactice. De asemenea, și-au anunțat prezența în calitate de jurați Bogdan Caragea - director artistic al Teatrului de Stat Constanța, Liliana Bărăscu - actriță a Teatrului de Stat, Gheorghe Căpățână - directorul postului de radio Neptun, prof. Sorina Plopeanu - directorul Casei Corpului Didactic Constanța.