Nava-şcoală „Mircea“, marşul unei noi generaţii de marinari

Nava-școală „Mircea“, marșul unei noi generații de marinari

Ieri, un nou echipaj, comandat de comandorul Gabriel Ioan Moise, și format din 156 de persoane, dintre care 43 studenți de la Academia Navală „Mircea cel Bătrân” și 40 elevi ai Școlii Militare de Maiștri Militari „Amiral Ion Murgescu”, a plecat într-o călătorie inițiatică de 25 de zile. „Avem invitații oficiale și vom face escale în trei porturi: Istanbul, Pireus și Durres (Albania), unde vom staționa opt zile. Celelalte 17 zile le vom dedica instrucției pe mare. De altfel, am mai avut o ieșire pe mare la sfârșitul lunii martie, așa încât s-au adaptat foarte repede condițiilor de viață la bordul unui velier toți cei ambarcați”, a declarat la plecare comandor Moise. Practica la bordul navei-școală „Mircea” oferă studenților posibilitatea să cunoască și să manevreze nava, printre obiectivele practicii numărându-se cunoașterea și utilizarea instalațiilor de punte și a aparaturii de navigație, învățarea diferitelor repere de navigație costieră și de larg, măsurarea și interpretarea datelor hidrometeorologice, manevra velelor, efectuarea de lucrări practice de matelotaj, conducerea ambarcațiunilor cu rame, învățarea mijloacelor de semnalizare și recunoaștere a pavilioanelor, formarea deprinderilor de exploatare și întreținere a motoarelor principale și auxiliare, a instalațiilor electrice și altele. Mărturii de părinți emoționați Mama lui Răzvan Moga ne-a mărturisit că a început să aibă emoții din momentul în care a anunțat-o că va pleca. „I-am spus să dea cel puțin câte un bip când va prinde semnal ca să-l știu că-i bine!”. Părinții lui Bogdan Adrian Vlad au venit tocmai din Alba să-și vadă băiatul plecând în primul voiaj pe mare. „Mari emoții nu putem spune că avem, pentru că el în liceu a făcut parașutism și suntem învățați cu tensiunea. Prin anul II de liceu a făcut parașutism sportiv la Deva și credem că de atunci se gândea să vină la Constanța la Academie, dar nu ne-a spus. În ultimul an ne-a anunțat că și-a ales navigația. Mai avem încă doi băieți, amândoi plecați: unul inginer la Brașov și mijlociul în Spania. Și noi am rămas singuri”. Adrian Marcu, anul I la Școala de Maiștri Militari, se află la primul marș, iar tatăl lui, care lucrează în același domeniu, afirma ieri că este poate unica lui șansă de a vedea atâtea țări, că restul vor fi prin Marea Neagră. „E foarte bine și pentru viitorul lui că va avea nu numai de văzut, dar și de învățat. Îi întărește și îi disciplinează o astfel de ieșire. Pe vremuri erau altfel de exigențe, acum voi afla de la el cum or mai fi”. Mama lui Ionuț Miron își conduce băiatul în marș pentru a cincea oară, el fiind angajat mecanic pe velierul „Mircea” din 2004. „Nu-l am decât pe el și nu pot să stau acasă!”.