Na cultură! Cum cerşeşte un român cu ultima sa invenţie

Na cultură! Cum cerșește un român cu ultima sa invenție

Artistul Daniel Knorr, român născut la Sibiu, a creat pentru expoziția „At your service - Art and Labour” doi roboți foarte speciali.„At Your Service – Art and Labour” este o expoziție atipică, al cărui scop este să exprime automatizarea procesului de munca și cum influențează societatea viitorul vieții noastre profesionale. Artistul român participă la expoziție cu doi roboți cerșetori: unul dintre ei este la Muzeul Tehnic din oraș, iar celalalt își câștigă „pâinea” pe stradă, pe una dintre cele mai aglomerate artere comerciale ale Vienei.Modul lor de operare este simplu: în momentul în care o persoană se apropie de o astfel de mașinărie, ea îi face un compliment. Apoi roboții cer puțin mărunțiș pentru vorbele lor dulci și mai spun și mulțumesc după ce sunt răsplătiți.Dacă cineva se încumetă să dea bani cerșetorilor cibernetici, Knorr folosește acele fonduri neconvenționale pentru reparații. Cerșetorii mecanici pot fi văzuți pe stradă până la sfârșitul expoziției, pe 3 martie 2013.