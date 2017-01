Muzicieni americani, faţă-n faţă cu elevii de la Colegiul de Artă

Muzicieni americani, față-n față cu elevii de la Colegiul de Artă

Zilele acestea, la Colegiul Național de Arte „Regina Maria” Constanța vor avea loc ample manifestări cultural-artistice prilejuite de vizita Fanfarei Flotei a VI-a a Forțelor Navale Americane.Dorința muzicienilor americani a fost de a se întâlni cu elevi și profesori dintr-o instituție de învățământ vocațional artistic și de a desfășura o serie de activități care vizează schimbul cultural-artistic dintre cele două popoare. Directorul Colegiului de Arte, prof. Gevat Ismet-Nejdet, s-a arătat deosebit de încântat de această colaborare și a subliniat importanța desfășurării unui astfel de eveniment, menit să satisfacă setea de cunoaștere a elevilor și să aducă un plus de imagine instituției.După vizita oficială de ieri a delegației americane, astăzi între orele 14-16, muzicienii americani vor avea întâlniri de lucru, workshopuri, cu elevii colegiului și profesorii lor îndrumători, în sălile de studiu din cadrul secției de muzică. Vor exista și momente muzicale oferite oaspeților de elevii constănțeni: unul cameral, elevii îndrumați de prof. Magda Ghilescu interpretând partituri la flaut, unul susținut de elevii de la secția de percuție, coordonați de prof. Gelu Păun, iar un moment muzical va aparține grupului de clarinetiști, coordonați de prof. Stelică Oprea.După cum ne-a informat prof. Felicia Georgescu, responsabil al Comisiei de limbi moderne și coordonator al activităților, mâine, de la ora 17, în sala „Sergiu Celibidache” a colegiului se va desfășura un concert extraordinar al Fanfarei Flotei a VI-a a Forțelor Navale Americane, alături de Fanfara Forțelor Navale Române.