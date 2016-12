Muzică sfântă pentru o săptămână sfântă

Ştire online publicată Miercuri, 15 Aprilie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Pentru întâmpinarea Săptă-mânii Patimilor din acest an, Grupul psaltic al Mănăstirii Dervent a înregistrat, în bise-rica Mănăstirii, CD-ul intitulat „Prohodul Dom-nului nostru Iisus Hristos”, sub în-drumarea IPS Teo-dosie, Arhiepis-copul Tomisului, și a Arhimandritului Andrei Tudor, starețul Mănăstirii Der-vent. Părintele Constantin Manea este cel care s-a ocupat de reali-zarea din punct de vedere tehnic a înregistrării. Grupul psaltic al Mănăstirii Dervent a luat ființă în anul 2005, sub îndrumarea diaconului Gabriel Ciobotaru, pe atunci student al Facultății de Teologie, secția Artă Sacră. Grupul psaltic era patronat de Sfântul Ierarh Nicolae. În anul 2006 au participat la cea de-a XIII-a ediție a Simpozionului Internațional de Muzică Bizantină de la Iași. Întâlnirea dintre grupul psaltic și părintele Arhim. Andrei Tudor a dus la editarea DVD-ului „Priveghere la prăznuirea Sfân-tului Apostol An-drei, Ocrotitorul României”. CD-ul a fost lansat duminică, 12 aprilie, la Catedrala Arhiepiscopală „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, după Sfânta Liturghie.