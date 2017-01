Muzeul Marinei scoate de sub „preş” dramele comunismului

Muzeul Marinei scoate de sub „preș” dramele comunismului

În acest an, Muzeul Marinei Române are de sărbătorit două mari aniversări: 40 de ani de la înființarea sa și exact un secol de la construirea clădirii care o adăpostește. Din 2005, muzeul a intrat în lucrări de renovare a clădirii, devenite necesare, redeschizându-se publicului expoziția permanentă, doar parțial, în mai 2008. La ora actuală, numai parterul poate fi vizitat, dar acesta deja atrage un număr mare de vizitatori: „În total, pe 2008 - cu amendamentul că în data de 11 mai am deschis muzeul -, am avut un număr de peste 10.000 de vizitatori până pe 25 decembrie. Este un număr bun, având în vedere că am deschis doar parterul”, spune Sorin Stan, muzeograf șef al Secției de Istorie. Sectoarele de la etaj, de istorie modernă și contemporană sunt încă în amenajare. „Preconizăm, anul acesta, o inaugurare, în funcție și de buget”. Expoziția permanentă a fost regândită și modernizată. Concret, este vorba de instalarea unor spoturi, care să pună în valoare obiectele în sine. „Până de curând, la noi se mergea pe un stil eclectic, adică sălile Muzeului erau foarte încărcate cu multe fotografii, cu multe imagini și obiecte, care oboseau vizitatorii”, spune Stan. Într-adevăr, în cazul unui muzeu bogat, nu doar prin calitatea exponatelor, ci și prin cantitatea lor, cum este cazul de față, este nevoie de o selecție nu doar riguroasă, ci și dureroasă a materialului exponat. „Acum am aerisit sălile. Accentuăm partea aceasta, a vizualizării obiectelor în primul rând. Profităm de faptul că avem o serie de obiecte tridimensionale, originale: armament original, tunuri și machete de nave militare sau comerciale. Vom avea acum și un contact interactiv cu vizitatorii, cu ajutorul unor ecrane, care vor ilustra imagini din războaiele mondiale”. La parter sunt instalate deja două ecrane, de acest fel, pe care rulează imagini legate de arheologia subacvatică: descoperirea portu-rilor Tomisului și Callatisului. Cu ocazia lucrărilor de renovare a clădirii muzeului și reorganizării expoziției, au fost ilustrate prin documente și imagini episoade ale istoriei Marinei Române, care în perioada comunistă nu puteau fi arătate: „Ceea ce vrem să punem în valoare, nefiind permis înainte, este perioada de după 23 august a ascensiunii Partidului Comunist. Ceea ce s-a întâmplat cu ofițerii de marină, adică arestarea acestora, în urma faptului că au servit în Armata Regală Română sub Mareșalul Antonescu și au luptat pe frontul de est. Ei au fost epurați din armată. Un caz ar fi cel al contraamiralului Horia Măcelariu, care a făcut parte din organizația ilegală Sumanele Negre, a organizat rezistența multora. Dorim să ilustrăm, într-un segment, și acest lucru. Avem documente de la Consiliul Național Pentru Studierea Arhivelor Securității, documente de primă mână”, a declarat Sorin Stan. Dar nu numai Marina Militară a trecut prin episoade triste, ce nu au putut fi ilustrate înainte. „Ceva original, ce nu a mai fost înainte, va fi și ilustrarea unei tragedii a Marinei Comerciale: scufundarea, în urma impactului cu o navă grecească a petrolierului «Independența» în 1979. Vrem să ilustrăm aceste evenimente. Avem documentele originale ale anchetei pentru investigarea cauzelor scufundării petrolierului”. Tot cu ocazia redeschiderii integrale a Muzeului Marinei Române va fi readusă în fața publicului macheta petrolierului „Independența”, cu vechiul său nume. Acesta fusese adus în muzeu cu ocazia lansării sale la apă, în 1970. La vremea respectivă, la lansarea unei nave se pregăteau și trei machete, din care una ajungea pe navă, una la Muzeul Marinei și una rămânea la șantier. După scufundarea navei s-a înlocuit numele ei pe machetă cu „Libertatea”, „Independența” dispărând din istorie, după un scenariu orwellian tipic regimurilor socialiste.