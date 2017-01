Muzeul de Istorie şi Arheologie suportă ample lucrări de reparaţii

În pregătirea noului sezon estival

Muzeul de Istorie și Arheologie suportă ample lucrări de reparații

Zilele acestea, la Muzeul Național de Istorie și Arheologie se lucrează intens. După ce, anul trecut, parterul a fost rearanjat și reînnoit, urmează ca, spre sfârșitul acestui an și începutul anului viitor, să se definitiveze lucrările demarate. Pe fațada nordică a edificiului sunt ridicate schele pe care muncitorii se ocupă de renovarea pereților exteriori. În același timp, în interior, o bună parte a etajului întâi este închis vizitatorilor, iar dincolo de perdelele care izolează anumite secții, angajații muzeului sunt ocupați să dea o formă nouă și mai atractivă expozițiilor până la deschiderea sezonului estival. Cu o investiție serioasă, fosta primărie va arăta ca nouă „În cadrul instituției noastre au demarat deja lucrările de pregătire a noului sezon estival. Aceste lucrări sunt structurate pe două capitole. Primul este cel privind fațada. S-a terminat deja o parte a acestei fațade și urmează flancul celălalt, cel dinspre mozaic. La ora actuală, se finisează partea la care s-a început lucrarea și urmează să demareze celălalt flanc. Asta privind clădirea ca atare, care se află într-o stare avansată de degradare, pentru că este afectată permanent de vânturile dinspre nord și pentru că nu s-au făcut astfel de lucrări de mai multă vreme”, a declarat directorul Muzeului, Constantin Chera. „Noi sperăm ca întreaga fațadă dinspre nord a edificiului să fie terminată până pe 30 aprilie.” Directorul muzeului speră ca în continuare să se poată finanța și renovarea celorlalte trei laturi ale exteriorului clădirii „pentru că, iată, guvernul sugerează alocarea unor fonduri pentru investiții, ceea ce ar însemna, bineînțeles, și o investiție de acest gen în cazul nostru. Sigur, suntem dependenți de ceea ce înseamnă fondurile ordonatorului de credite a Consiliului Județean”. În ce privește al doilea capitol al lucrărilor, care privește etajul unu, „suntem într-o fază destul de avansată, după ce, anul trecut, am încheiat renovarea și modernizarea parterului și a sălilor care sunt rezervate expoziției tezaurului și pentru expozițiile temporare”. Și pereții interiori ai clădirii au nevoie de reparații, cu atât mai mult cu cât unul din atuurile acestei instituții culturale este tocmai clădirea, fostă primărie a orașului, care este în sine o bijuterie. Exponate în altă lumină La parter, unde aceste lucrări s-au încheiat deja, se observă diferența imediat: pereții sălilor sunt curați și îngrijiți, ceea ce dă expoziției un plus de atmosferă. De asemenea, la parter a fost regândită și refăcută iluminarea exponatelor, ceea ce a schimbat mult în bine oferta expozițională a muzeului. Același lucru urmează să se întâmple și la etajul unu, unde se lucrează acum, ne asigură Chera: „Renovarea înseamnă, în primul rând, reparații curente la ceea ce înseamnă pereții sălilor respective, dar și noi amenajări, precum înlocuirea perdelelor, care sunt destul de mari. Bineînțeles, în partea de expunere efectivă să îmbracă panouri, se schimbă tot ceea ce înseamnă fundale, se fac modificări și în ceea ce privește expunerea obiectelor, adică structura expozițională ca atare”. Rearanjări de acest fel ale expoziției permanente reprezintă o ocazie bună și pentru aducerea unor exponate noi. La sfârșitul lunii aprilie, vor fi expuse și alte obiecte Însă, Muzeul de Istorie are în responsabilitate și lucrările de cercetare arheologică din județ și de aceea expoziția este împrospătată cu obiecte noi în mod constant, independent de lucrările de renovare. „În depozitele noastre apar, în fiecare an, obiecte noi din cercetările arheologice, din ceea ce înseamnă partea de cercetare a instituției noastre: șantierele de la Albești, de la Capidava, Histria, Tropæum Traiani, sau de la Ulmetum (Pantelimon). De pe aceste șantiere permanent apar piese noi și până în momentul de față am încercat să înlocuim pe parcurs, adică în cadrul formei expoziționale existente. Pe de altă parte, în depozitele noastre se află mii de alte obiecte care pot fi puse și expuse în noua formă pe care o vor găsi vizitatorii, sperăm noi, la sfârșitul lunii aprilie. Data finalizării lucrărilor depinde și de finanțări, vă dați seama că este nevoie de o investiție substanțială pentru un spațiu atât de mare.”