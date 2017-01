Muzeul de Artă Populară şi-a redeschis porţile

Muzeul de Artă Populară și-a redeschis porțile

La începutul acestei săptămâni, Muzeul de Artă Populară și-a redeschis porțile după ce, în iarna aceasta, a trecut printr-un proces de renovare a clădirii și rearanjare a exponatelor. Lucrările de renovare nu s-au terminat încă, de aceea numai parterul este deschis vizitatorilor, dar aici a fost aranjată deja o nouă expoziție temporară. Intitulată „Tipologia cămășii populare” această expoziție va rămâne deschisă în cursul lunilor februarie și martie. Vizitatorii au ocazia să admire o serie de cămăși țărănești, pe care muzeul le are în depozitele sale și pe care, din păcate, din lipsă de spațiu, nu le poate expune permanent. Astfel de evenimente reprezintă tocmai ocazia pentru a scoate în fața publicului multe din comorile etnografice adunate la Constanța, despre care constănțenii știu prea puține. Expoziția permanentă de la parter cuprinde picturi țărănești pe sticlă, icoane culte pictate pe lemn și ouă încondeiate. Rostul unui muzeu de artă populară este acela de a culege și conserva obiecte de artă populară și de a le expune. Muzeul din Constanța este, în mod special, norocos prin locația sa, fiind unul dintre cele care primesc un număr mare de vizitatori străini. „Profitând” de acest atu, conducerea muzeului constănțean a avut grijă să adune o colecție unică în țară, iar expozițiile temporare organizate regulat reprezintă singura posibilitate de a aduce în fața publicului multe din obiectele care se află în depozite. La etaj, lucrările încă nu s-au terminat Deocamdată, partea res-pectivă a muzeului este închisă vizitatorilor pentru încă o lună sau o lună și jumătate. Până atunci, biletul de intrare este la jumătate de preț, adică 2,50 lei. În sălile de la etaj se găsește expoziția permanentă care conține celelalte genuri de creații populare pe care le adăpostește muzeul: mobilier, ceramică populară, scoarțe (covoare țărănești specifice mai ales Moldovei), port popular din toate zonele etnografice ale țării. Muzeul de artă populară din Constanța are o colecție deosebită de scoarțe, multe din secolul XIX și unele chiar boierești, din nordul Moldovei, din Bucovina și din Basarabia. De asemenea, expoziția permanentă de la etaj mai cuprinde exponate din metal (obiecte de uz casnic), lemn (un inventar de obiecte de uz casnic și pastoral) și ceramică. În sălile rămase, vizitatorul poate admira portul popular al diferitelor zone istorie ale României. A șasea ediție a Târgului de mărțișoare La sfârșitul lunii februarie, va avea loc a șasea ediție a târgului dedicat mărțișoarelor confecționate de meșterii populari, între 26 februarie și 1 martie. Până atunci, la parterul muzeului, publicul are la dispoziție și o expoziție permanentă cu vânzare, de obiecte contemporane de artă populară. „Avem grijă să aducem aceste obiecte în magazin, spre vânzare, în urma târgului de vară de ceramiști, pe care noi îl organizăm pe faleza cazinou în luna august”, a declarat Ioana Tömpe, muzeograf. „Printre activitățile noastre importante este acest târg de vară, «Târgul național al meșterilor populari», care durează cinci zile în luna august, când invităm peste 300 de meșteri din toată țara, care vin, vând, fac demonstrații de lucru și sunt în costume populare. Spre final, avem grijă să luăm obiecte făcute de ei, pentru că, în felul acesta, avem obiecte din toate zonele geografice, ca să poată vizita-torii să plece cu suveniruri. Publicul muzeului nostru este format, în majoritate, din străini, iar, de cele mai multe ori, ei iau contact cu civilizația și cultura românească doar prin muzeul nostru”, a adăugat mizeograful.