Muzeul de Artă Populară Constanţa este închis

Până la 1 februarie 2009

Muzeul de Artă Populară Constanța este închis

Muzeul de Artă Populară Constanța este închis vizitatorilor până la începutul lunii februarie, din cauza unor lucrări de renovare. Conducerea Muzeului a ales această perioadă a anului, pentru că în cursul verii numărul vizitatorilor nu ar permite așa ceva, iar în lunile septembrie-octombrie este sezonul croazierelor, când turiștii străini vizitează Constanța în număr destul de mare. Din circuitul turistic al străinilor fac parte Muzeul de Istorie și Arheologie Constanța, siturile arheologice administrate de acesta și, obligatoriu, Muzeul de Artă Populară. Pentru mulți dintre ei, Constanța este singura fereastră prin care vor arunca o privire asupra eternei și fascinantei Românii, de aceea Muzeul de Artă Populară Constanța deține exponate din toată țara. Anul aceasta, de exemplu, dr. Maria Magiru, directorul instituției, a întregit colecția de textile cu noi achiziții aduse din Vrancea, în general costume populare din secolul XIX, care acum se află în proces de restaurare. Însă costumele populare, icoanele și alte obiecte specifice culturii populare românești nu sunt singurele surprize ale locului pe care le pregătește turiștilor străini, în general pensionari bătrâni, pe care croazierele îi aduc încoace. Din păcate, localurile colorate îndesate pe strada din fața instituției de artă și mașinile parcate ca sardelele pe străduțele înguste din jur transformă într-o aventură temerară orice încercare de a ajunge cu autocarul la această locație. Planuri de investiții ce vor schimba fața muzeului Lucrările de renovare din anul acesta, începute în data de 1 noiembrie, fac parte dintr-un șir întreg de renovări, pe care muzeul le face an de an, ca să nu închidă porțile pentru o perioadă prea mare, dar și ca să poată păstra în condiții cât mai bune colecțiile. Acum doi ani s-a făcut o renovare a tâmplăriei, folosindu-se lemn stratificat tocmai pentru a se păstra cât mai fidel aspectul original al clădirii care datează din 1896 și este de patrimoniu. De asemenea, s-au evitat cu grijă termopanele, din același motiv, în schimb optându-se pentru geamuri termoizolante. Anul trecut s-a trecut la lucrări în subsolul clădirii, unde se află colecțiile de ceramică, lemn și metal, alături de documente. Anul acesta a venit rândul expoziției permanente, de aceea oricine ar avea ocazia să deschidă poarta muzeului nu ar vedea decât foi de nailon acoperite cu un strat fin de praf. Dar undeva sub acele foi de nailon se află viitoarea față a expoziției permanente. Lucrările de renovare propriu-zise se vor termina spre mijlocul sau sfârșitul lunii decembrie, dar rearanjarea expoziției va forța data redeschiderii până spre 1 februarie. Anul următor, conducerea muzeului va începe demersurile pentru obținerea diferitelor aprobări pentru renovarea fațadei. Anul acesta se mai dorește înlocuirea lămpilor de iluminat, din fondurile proprii ale Muzeului.