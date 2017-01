Muzeu de artă sau "afacere" imobiliară, la Medgidia? "Lucrările de artă nu sunt saci de cartofi"

Săptămâna trecută, în ședința Consiliului Local Municipal Medgidia, primarul Valentin Vrabie a supus aprobării un proiect de hotărâre considerat deosebit de important pentru comunitatea municipiului Medgidia. Acest proiect privește preluarea Muzeului de Artă „Lucian Grigorescu”, din domeniul public al județului Constanța și administrarea Consiliului Județean Constanța, în administrarea Consiliului Local Medgidia. „Proiectul pornește de la necesitatea repunerii în valoare a clădirii muzeului, bun imobil de mare însemnătate istorică și arhitecturală, situat în zona de protecție a sitului urban. Aprobarea proiectului va face posibilă acce-sarea de fonduri guvernamentale și europene nerambursabile necesare reabilitării, modernizării și dotării acestuia în vederea promovării culturii și organizării de manifestări cultural-artistice”, se arată în proiect.Până în anul 2009, Muzeul de Artă „Lucian Grigorescu” din Medgidia a fost secție exterioară a Muzeului de Artă din Constanța, motiv pentru a încerca să aflăm de la dr. Doina Păuleanu mai multe amănunte.La momentul închiderii sale, în urmă cu opt ani, imobilul era distrus, iar refacerea necesita milioane de lei investiți. „Clădirea era acoperită cu plăci de azbest, ceva de genul acesta, era închisă căldura, era stricată instalația de iluminat, așa că ajunsese într-un hal fără de hal, iar lucrările de artă nu puteau fi ținute într-un asemenea mediu. Avea șase sau zece vizitatori pe an și atunci grija mea a fost față de opere, nu față de clădire. Pe care nu aveam cum să o reparăm, neexistând fonduri. Plus că faci un muzeu dacă și în comunitate întrezărești un interes; or nu intra nimeni acolo. Eu am auzit demult că ei vor să preia clădirea și să facă un muzeu, dar patrimoniul este al nostru și nu știu ce se va întâmpla în condițiile aces-tea. Așadar, din 2009 a fost închis ca secție, pentru că era ineficient. Ați văzut câți vizitatori avem și la Constanța…”, declara Păuleanu.Întrebată dacă ar exista posibilitatea schimbării destinației clădirii, așa cum se precizează, de altfel, în hotărârea aprobată de Consiliul Local Medgidia, același interlocutor afirma că „muzeul nu a avut niciodată identitate juridică. A avut același statut cu celelalte două secții ale noastre, respectiv Muzeul «Ion Jalea» din Constanța și cel de la Topalu. Or destinația nu îi poate fi schimbată atâta timp cât el, oficial, nu a avut-o, nefiind consfințită juridic. Iar lucrările care erau acolo sunt acum în depozitele muzeului nostru. Întrucât un muzeu nu trebuie să aibă doar lucrările pe care le expune. Cu cât are mai multe lucrări în depozit, cu atât este mai valoros; asta înseamnă un muzeu bogat, un muzeu cu resurse, care vrea să demonstreze ceva. Că tot vorbirăm, recent, despre cât de mare este interesul constănțenilor și al românilor, în general, pentru un muzeu de artă… Este foarte frumos ce vor să facă ei, dar un muzeu înseamnă un demers costisitor, foarte greu. Ei dacă vor să se înființeze acum ca muzeu trebuie să parcurgă niște etape, pentru că eu, personal, nu doresc să am secție la Medgidia. Muzeele nu se înființează prin hotătărâri ale consiliilor județene sau locale, ci prin decizii ale Ministerului Culturii. Iar patrimoniul aparține Consiliului Județean și este administrat prin intermediul muzeului nostru. Ca să înființezi acum un muzeu incumbă niște mari responsabilități: pe de o parte îți trebuie o clădire care trebuie să îndeplinească o serie de condiții de microclimat, apoi specialiști, apoi patrimoniu, apoi o tematică, o structură… ceva. Am avut mari probleme cu închiderea acestui muzeu, pentru că aveau impresia că eu omor muzeele. Ba din contră, eu fac muzeele să trăiască, dar să le fac viabile, nu după niște mofturi, cum a fost cel al lui Elisei, fostul prim secretar… Un muzeu de artă modernă acum este greu de înființat, un muzeu de artă contemporană au doar Bucureștiul și Galațiul. Dar sunt mult prea mică pentru a decide eu… există autonomie locală”.Cât despre un posibil „parteneriat”, reciproc avantajos, în sensul expunerii lucrărilor într-un spațiu reamenajat de Primăria Medgidia, același reputat om de cultură constănțean afirma că nu va putea să dea lucrările într-un loc care nu aparține Muzeului de Artă Constanța și în care nu are proprii angajați. „Da’ ce, sunt saci de cartofi? Probabil că ei cred că luându-și muzeul acolo noi le vom da o serie întreagă de lucrări și toată lumea va fi fericită. Dar eu nu am voie să fac chestia asta. Ați văzut ce probleme am avut cu muzeul din Topalu”, a declarat hotărât directorul Păuleanu.v v vCât privește demersurile de preluare, la Consiliul Județean Constanța, vicepreședintele Daniel Learciu ne-a declarat vineri, 27 ianuarie, că nu primise nici un memoriu în acest sens, iar primarul Valentin Vrabie nu a putut fi contactat, în ciuda numeroaselor demersuri.