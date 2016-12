Muzeografii români sună adunarea. Constanţa trage chiulul

Muzeografii români sună adunarea. Constanța trage chiulul

Rețeaua Națională a Muzeelor din România (RNMR), partener ROMEXPO pentru Târgul Național de Turism ce are loc 3-6 noiembrie 2011, invită publicul larg, operatorii de turism și reprezentanții comunității muzeale la o discuție onestă și cu soluții despre starea muzeelor din România.Discuțiile se vor axa pe întrebări cheie precum: Ce vă place și ce nu vă place la muzeele din România? Ce ați schimba într-un muzeu dacă ați avea această șansă? Sunt muzeele partenere valide în relația cu vizitatorii / turiștii?Prezența și con-tribuțiile participanților sunt extrem de importante, deoare-ce aceștia pot ajuta la evaluarea corectă a problemelor cu care se confruntă muzeele în relația cu publicul și să identifice soluțiile pentru apropierea vizitatorilor de aceste instituții de cultură.Despre acest proiect, Dragoș Neamu, președintele RNMR, a ridicat problema lipsei vizitatorilor din muzele românești și a lucrărilor de restaurare de care ar avea nevoie acestea. "Pe mine mă interesează, în mod aparte, de ce oamenii nu se mai duc la muzeu, dacă unul dintre motive este lipsa renovărilor sau dacă pur și simplu și-ar dori introducerea unor noi activități culturale", a declarat Dragoș Neamu.Constanța ar fi trebuit să fie reprezentată la acest eveniment de directori sau angajați ai Complexului Muzeal de Științe ale Naturii și ai Muzeului Național de Istorie și Arheologie, însă nimeni de la malul mării nu va participa.Gabriel Custurea, director al Muzeului Național de Istorie și Arheologie Constanța, ne-a declarat: "Astfel de discuții au mai avut loc și vor avea în continuare, însă degeaba vorbim, dacă nu trecem la fapte. Nu avem timp să ajungem la București, avem de rezolvat acțiuni mult mai importante, dar nici nu vedem o problemă datorată lipsei noastre acolo, deoarece, după cum am spus, nu este prima dată când se discută despre așa ceva. Interesul nostru oricum va fi îndreptat întotdeauna către public, către nevoile acestuia".Și un reprezentant al Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, Angelica Curnișcă, și-a anunțat absența la acest eveniment: "Se pregătesc unele proiecte, unele seminarii și nu am dispus de timpul necesar pentru a putea participa la eveniment. Ne pare rău pentru asta, însă vom lua la cunoștință despre aceste informații și ne vom pune la curent cu ce s-a discutat în cadrul acelei sesiuni".