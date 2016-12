Muza lui Brâncuşi se vinde pe milioane de dolari

Muza lui Brâncuși se vinde pe milioane de dolari

Lucrarea „Une Muse” a lui Constantin Brâncuși, estimată la un preț cuprins între 10 și 15 milioane de dolari, se află printre piesele centrale ale unei licitații de artă modernă și impresionistă ce va fi organizată de casa Christie’s, la New York, pe 7 noiembrie.„Une Muse”, lucrată în ghips, este una dintre primele sculpturi ale lui Constantin Brâncuși care au fost expuse în Statele Unite ale Americii. Realizată în 1912, lucrarea, cu forme delicate ce reprezintă capul unei femei, a stârnit admirația publicului și a colecționarilor de artă atunci când a fost prezentată la ediția inaugurală a expoziției „Armory Show”, în 1913, la New York.O hologramă a sculpturii lui Constantin Brâncuși, care este estimată la un preț cuprins în intervalul 10-15 milioane de dolari, va fi expusă în zilele de 5 și 6 noiembrie la Grand Hyatt Hotel din Hong Kong. Specialiștii consideră că această acțiune reprezintă o abordare inovatoare, care permite colecționarilor de artă din Hong Kong să admire opera lui Brâncuși în trei dimensiuni, în timp ce opera originală a rămas la New York.