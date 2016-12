Muza lui Brâncuşi, o sculptură de milioane

Muza lui Brâncuși, o sculptură de milioane

Ştire online publicată Vineri, 09 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Muza lui Brâncuși s-a vândut cu suma de 12,4 milioane de dolari la licitația organizată de Casa Christie’s, miercuri seara, la New York, care per ansamblu s-a situat sub nivelul estimărilor inițiale ale organizatorilor, transmite Mediafax.„Une Muse”, lucrată în ghips, este una dintre primele sculpturi ale lui Constantin Brâncuși care au fost expuse în Statele Unite ale Americii. Realizată în 1912, lucrarea, cu forme delicate ce reprezintă capul unei femei, a stârnit admirația publicului și a colecționarilor de artă atunci când a fost prezentată la ediția inaugurală a expoziției „Armory Show”, în 1913, la New York.