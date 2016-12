Munca neplătită a profesorilor şi inutilitatea testelor

2

Sa moara si capra vecinului

Ana, un invatator nu are salariul de 20 de milioane nici in visele lui cele mai frumoase! Faptul ca dvs lucrati "de la 8 dimineata pana la 17.30 pentru un salariu de 8 milioane, cu contract de doar 4 ore, fara concediu, fara zile libere" este problema dvs (de competenta Inspectiei muncii), dar asta nu inseamna ca toata lumea trebuie sa faca la fel! In paranteza fie spus, cand ati semnat contractul, aveati pistolul la tampla sau v-ati uitat ochelarii acasa? Revenind, cele 3 luni de vacanta sunt valabile pentru elevi, profesorii sunt in activitate pana se termina bacalaureatul (~10 iulie) si se intorc pentru a doua sesiune (~20 august) si corigente, iar noul an scolar il incep pe 1 septembrie. Cat despre vacantele dintre semestre, fiind doar 2 semestre, nu e decat o vacanta, in care toti merg la scoala. Munca unui profesor nu inseamna numai ce face el in clasa cu elevii, ce e asa greu de inteles? Sau poate credeti, de exemplu, ca testele se corecteaza singure? In privinta meditatiilor, aveti oarecum dreptate. Intrebarea este de ce isi dau parintii copiii la meditatii? Pentru ca nu fac nimic la scoala? De unde stiti, ati fost acolo sa vedeti? Nu cumva copilul este cel care vine si va spune asta, ca sa-i fie lui bine? Si daca intr-adevar nu fac nimic la scoala, de ce nu reclamati acest lucru la director, la ISJ, la minister? Nu cumva pentru ca e mai comod sa aruncati cu vorbe aiurea la colt de strada? Si sa il trimiteti apoi pe copil la alt profesor, spalandu-va astfel pe maini de orice responsabilitate? Profesorii nu sunt capabili sa ii faca pe elevi sa inteleaga ce li se preda... dar dvs, parintii, ati fost capabili sa va invatati copiii sa se poarte respectuos, sa nu injure, sa nu urle, sa nu ... sau tot scoala trebuie sa faca si asta?