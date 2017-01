MTV Video Music Awards 2013: Iată lista câştigătorilor!

MTV Video Music Awards 2013: Iată lista câștigătorilor!

Ştire online publicată Luni, 26 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Cântărețul pop american Justin Timberlake și duoul hip-hop Macklemore & Ryan Lewis au primit, duminică seară, cele mai multe trofee - câte trei - la MTV Video Music Awards, o gală care a avut loc la Barclays Center din New York.Nominalizat la șase categorii de premii, Timberlake a câștigat, duminică seară, trei trofee MTV Video Music, inclusiv pe cel mai râvnit, pentru videoclipul anului - "Mirrors". La aceeași categorie - unde câștigătorul este desemnat prin votul fanilor - au mai fost nominalizate clipurile "Thrift Shop" (Macklemore & Ryan Lewis), "Locked Out of Heaven" (Bruno Mars), "I Knew You Were Trouble" (Taylor Swift) și "Blurred Lines" (Robin Thicke, featuring T.I. și Pharrell).Totodată, duoul hip-hop Macklemore & Ryan Lewis a câștigat trei trofee MTV Video Music, inclusiv pe cel pentru cel mai bun videoclip hip-hop - "Can't Hold Us", în colaborare cu Ray Dalton.Lista câștigătorilor MTV Video Music Awards pe 2013:Cel mai bun videoclip: "Mirrors" (Justin Timberlake)Cel mai bun videoclip al unui cântăreț: "Locked Out of Heaven" (Bruno Mars)Cel mai bun videoclip al unei cântărețe: "I Knew You Were Trouble" (Taylor Swift)Cel mai bun videoclip pop: "Come and Get It" (Selena Gomez)Cel mai bun videoclip rock: "Up in the Air" (Thirty Seconds To Mars)Cel mai bun videoclip hip-hop: "Can't Hold Us" (Macklemore & Ryan Lewis feat. Ray Dalton)Artistul de urmărit (Artist To Watch): Austin Mahone - "What About Love"Cântecul verii: "Best Song Ever" (One Direction)Cea mai bună colaborare: Pink feat. Nate Ruess - "Just Give Me A Reason"Cel mai bun videoclip cu mesaj social: Macklemore & Ryan Lewis - "Same Love"Cea mai bună regie artistică: Janelle Monae feat. Erykah Badu - "Q.U.E.E.N"Cea mai bună coregrafie: Bruno Mars - "Treasure"Cea mai bună imagine: Macklemore & Ryan Lewis feat. Ray Dalton - "Can't Hold Us"Cea mai bună regie: Justin Timberlake feat. Jay-Z - "Suit & Tie"Cel mai bun montaj: Justin Timberlake - "Mirrors"Cele mai bune efecte vizuale: Capital Cities - "Safe and Sound"Sursa: www.realitatea.net