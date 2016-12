MTV Movie Awards 2015. Iată care este cel mai bun film al anului

Ştire online publicată Luni, 13 Aprilie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Filmul 'The Fault In Our Stars' și actorul Bradley Cooper au fost marii câștigători ai premiilor MTV Movie Awards decernate duminică seară la Los Angeles, relatează AFP.Bradley Cooper a primit premiul pentru cel mai bun actor în rol principal pentru rolul său în filmul 'American Sniper', în regia lui Clint Eastwood, care prezintă viața lunetistului american Chris Kyle și experiența sa trăită în Irak.Shailene Woodley a primit premiul pentru cea mai bună actriță pentru interpretarea sa în 'The Fault In Our Stars', povestea unei adolescente bolnave de cancer la plămâni, care se îndrăgostește de un băiat căruia i s-a amputat un picior, interpretat de actorul Ansel Elgort.