"Motor! Acţiune!" la Festivalul Liceului "Traian"

"Motor! Acțiune!" la Festivalul Liceului "Traian"

Ajuns la a opta ediție, FILMMIC, festivalul liceenilor din toată țara, spune din nou „Motor! Acțiune!” celor mai bune scurtmetraje realizate de către adolescenți.Liceul Teoretic „Traian” Constanța așteaptă ca până pe data de 5 martie (data poștei) să fie trimise la adresa Str. Traian nr. 55, Constanța filmulețele realizate în concordanță cu tema de anul acesta, „OPTIMISM”, la cele două secțiuni ale festivalului, scurtmetraj și spot publicitar.Începând cu anul școlar 2007-2008, Liceul Teoretic „Traian” Constanța a organizat, an de an, șapte ediții ale acestui festival de film. Proiectul a fost inclus în Calendarul Național al Acti-vităților Extracurriculare al Ministerului Educației Naționale.„A fost o adevărată provocare pentru elevii participanți, aceștia încercând să găsească diferite modalități de a «Spune nu violenței în școli» (aceasta fiind tema primelor două ediții) sau de a ilustra atitudini prin «Implică-te! Nu fi indiferent» (ediția a treia), toate regăsindu-se în «Adolescența în lumini și umbre» (tema ediției a patra), generând situația de a ne afla «Între răspunsuri și întrebări» (tema ediției a cincea) și toate pentru că fiecare a fost călăuzit de un singur gând «Îmi pasă» (tema ediției a șasea), ajungând în final să ne întrebăm dacă este «Miraj sau realitate» (tema ediției a șaptea)”, a sintetizat foarte sugestiv prof. Alina Dermengiu, inițiatoarea acestui proiect.Tema din acest an a festivalului este „Optimism”. „Ne propunem, așadar, ca participanții să realizeze, pe de o parte, scurtmetraje care să atingă problematica specifică adolescenței, iar pe de altă parte, să promoveze implicarea tinerilor în viața societății, ca parte integrantă a acesteia.Lăsând la latitudinea elevilor o multitudine de opțiuni privind subiectul filmului, dorim să încurajăm creativitatea acestora și să lărgim spectrul problematicilor atinse de proiect. Prin abordarea artistică a situațiilor cu care se confruntă liceeni și a soluțiilor propuse de aceștia, se poate generaliza conceptul de «educație prin film»”, a adăugat același dedicat dascăl.Festivalul a fost premiat la secțiunea „Cel mai bun proiect educațional” la Premiile în Educație (2010).