Motivul incredibil al scandalului de la Facultatea de Arte

8

aveti grija!!!

dragi colegi de la universitate, ne alaturam voua si va atragem atentia, poate nu va dati seama in aceste momente, acesta diva nerealizata (stim cu totii asta - daca nu era partidul sa mai cante si ea, prost ce-i drept, dar se lauda ca a cantat), a desfiintat tot pe unde a trecut, asa ca aveti grija, lasati-o acolo unde a cazut, nu incercati sa o mai ridicati. asta a distrus teatrul, va aduceti aminte cum statea ea in comisie si dadea afara solisti, instrumentisti si coristi, cu zambetul pe buze. tineti-o in frau, nu o lasati sa va distruga, e un om extrem de rau!!! pe dna aida abagief care a infiintat sectia de unde ea mananca acum a dat-o afara fara urma de regrete, e o vipera, nu are suflet si constiinta. acum o luna am auzit ca vrea sa vina director la teatru, doamne am facut rugaciuni, bine ca ne-a ascultat dzeu ruga. asa ca aveti grija si dati-i peste bot sa nu aveti jene ca este un zero barat, toti absolventii care vin la noi se plang de teroarea in care i-a tinut marineasca si nici nu a fost in stare sa-i invete ceva! va dorim bafta. dzeu vede si nu va lasa!